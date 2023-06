Troppe perdite idriche, l’ira dei cittadini 

I residenti di via Santi ormai non ne possono più. Ma in questa via di Sestu la perdita d’acqua fino a poco tempo fa continuava ad esistere, lasciando una piccola cascata sotto la porta di casa. Pochi giorni fa è arrivata l’ultima riparazione.

«Ma si tratta di soluzioni tampone», denuncia Roberto Pinna, che vive nella via e ha anche un’attività commerciale. «Gli operai di Abbanoa sono venuti tante volte per sistemare la conduttura ma dopo qualche tempo il problema ritorna; noi ci siamo stancati». In via Tiziano lo scorso maggio una perdita si era aperta due volte costringendo Abbanoa a un intervento di urgenza e più di recente si è aperta un’altra perdita in via Trincea delle Frasche. Per Abbanoa si tratta di avere un po’ di pazienza: «Via Santi e molte altre vie rientrano in una serie di sostituzioni integrali che fanno parte di un maxi appalto di 42 milioni di euro. Dopo l’estate è previsto che partiranno i lavori».

