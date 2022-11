«Troppe luci accese nel campo sportivo» 

Polemica per i fari e le luci sempre accese al centro polivalente “Raffaele Piras” nel quartiere Le Serre. L’opposizione attacca: «È uno spreco davanti ai costi elevati dell’energia elettrica», mentre l’amministrazione replica: «Abbiamo chiesto alle società che utilizzano la struttura di essere più parsimoniose, ma non possono allenarsi al buio». E tra i membri del Consiglio comunale la discussione esplode sui social.

L’opposizione attacca

«No, non possono allenarsi al buio. La nostra è indubbiamente una provocazione, sia chiaro che le società sportive in tutto questo non hanno nessuna responsabilità – attacca Michela Vacca, capogruppo di “Quartucciu nel cuore” -. L'illuminazione delle torri faro è sovradimensionata rispetto alle normali esigenze di un allenamento, tanto che prima di adesso raramente, se non per le gare, venivano accese tutte le lampade contemporaneamente». Per l’opposizione i sistemi di illuminazione esistenti dopo la ristrutturazione non sono sufficienti a consentire un'adeguata illuminazione ed è per questo che è necessario accendere tutte le lampade contemporaneamente della struttura sportiva, comprese le cosiddette torri faro. «Le società che hanno in gestione le varie strutture e che pagano un canone di concessione le utilizzano nel migliore modo possibile per garantire la massima sicurezza e il migliore beneficio per i propri atleti – prosegue la consigliera -. È pacifico che sia l'amministrazione a dover intervenire per trovare una soluzione ottimale che assicuri il migliore rapporto costi- benefici che, spiace dirlo, ora non è garantito».

Le torri faro

Nel centro polivalente molti lampioni sono stati sostituiti con le lampade a led, tranne le torri faro, che lavorano ancora con quelle alogene e sono proprio queste, visti i rincari, ad avere costi proibitivi. «I fondi utilizzati per sostenere le spese energetiche, oggi più di prima, sono e saranno altissimi – aggiunge Vacca -. Le soluzioni per un minore impatto ci sono, basterebbe anche solo sostituire le lampade alogene con quelle a led. Altrimenti ci sarà poco da fare, gli investimenti per nuovi e altri servizi alla persona potranno essere sempre meno: il detto della coperta troppo corta è abbastanza dirimente».