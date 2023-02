Troppe liti in Medicina, visite ridotte 

Una parola tira l’altra, e il rischio che si vada anche oltre, ha portato il responsabile dell’Unità operativa Medicina interna dell’ospedale San Martino, Antonello Cossu, a ribadire e a dettare nuove regole d’accesso valide per tutto questo mese per i visitatori dei pazienti ricoverati in Medicina.

Si parla della Medicina, un reparto pesante per la carenza dei medici e dove «i giorni scorsi si sono verificate delle discussioni dai toni animati e non appropriati ai danni del personale medico da parte di alcuni visitatori che richiedevano informazioni in maniera insistente in momenti inadeguati», confermano dall’Asl.

«Mediamente 50 pazienti ricoverati, medici pochissimi e parenti esasperati che trovano nel sanitario che hanno di fronte il capro espiatorio con rischi di violenza, per ora verbali, ma che con gli animi esasperati può degenerare ulteriormente», è la denuncia del Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano.

Lite in reparto

Nuove regole

L’ingresso è consentito dalle 13 alle 14 ad una sola persona per paziente, esattamente come avveniva fino a ieri. Mentre la sera dalle 19 alle 20 può accedere un solo familiare o a una persona (caregiver) che volontariamente si prende cura del paziente che versa in condizioni cliniche molto gravi, previa autorizzazione del medico di reparto.

«Abbiamo dovuto adottare queste regole perché più volte abbiamo dovuto constatare che non veniva rispettata la regola di entrare in reparto uno alla volta ma ci siamo trovati a dover gestire tre o quattro visitatori per paziente. Questo non permette al personale di svolgere serenamente il proprio lavoro», spiega Antonello Cossu. Le informazioni telefoniche sullo stato di salute del paziente verranno date dal lunedì al sabato dalle 13 alle14 chiamando ai numeri (prefisso 0783) 320050 e 320049.

La motivazione

Le nuove regole hanno scatenato lamentele soprattutto dai familiari dei pazienti con gravi problemi; il direttore generale Angelo Maria Serusi chiarisce che «le regole non sono dettate da una situazione eccezionale nei carichi del reparto che sta lavorando a pieno ritmo ma senza particolari criticità. Si tratta piuttosto di una misura necessaria a causa del mancato rispetto delle regole d’ingresso che già esistevano ma non venivano da tutti rispettate e a seguito delle ripetute discussioni; un comportamento che stigmatizziamo e da cui prendiamo con forza le distanze».

Il direttore sanitario Antonio Maria Pinna invita i visitatori «al rispetto del lavoro degli operatori. Comprendiamo la preoccupazione dei visitatori che può generare nervosismo ma questo non può giustificare la violenza verbale davanti a cui i nostri operatori si stanno più volte trovando». Il Comitato chiede all’Assessorato alla Sanità «dove sono i medici promessi per la Medicina non molto tempo fa». Nota finale per l’assessore regionale Carlo Doria: «Siamo stati una spina nel fianco per il suo predecessore lo saremo ancora di più per lei».

