Troppe limitazioni: le comitive di turisti si tengono alla larga 

Non è il campione d’incassi tra i monumenti cagliaritani, l’Anfiteatro romano: perché diversi visitatori, quando le guide li informano che potranno percorrere cinquanta metri di vialetto e niente di più, spesso girano i tacchi e se ne vanno (anche se il biglietto d’ingresso a tre euro, due per gli anziani, dovrebbe aiutare). «E poi perché le guide che portano a spasso in città le comitive di turisti, non li conducono al monumento di viale Sant’Ignazio, proprio a causa delle rilevanti limitazioni che ci sono al momento».

Paola Tuveri è la presidente di Sémata, la cooperativa che gestisce per conto del Comune l’Anfiteatro, appunto, e poi la Cripta di Santa Restituta, la Torre dell’Elefante, la Passeggiata coperta del Bastione e la Grotta della Vipera. L’Anfiteatro “fai due passi e via” non è un’idea esaltante all’ingresso, «ma poi chi entra lo apprezza moltissimo: ce ne rendiamo conto grazie alle recensioni», aggiunge Tuveri.

Dunque, i turisti impazziscono per la Cripta di Santa Restituta: 25.550 le visite nel 2024. Segue l’Anfiteatro (10.045) preferito da coppie over 50, scolaresche e gruppi, terza la Passeggiata coperta del Bastione con 9.735, lusinghiero il risultato della Torre dell’Elefante (8.831 malgrado la chiusura da gennaio ad agosto), mentre la Grotta della Vipera ha accolto 1.540 visitatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA