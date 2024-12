Troppe le strade dissestate Via Bolivia tra le più pericolose 

Le lamentele sulle condizioni in cui si trovano diverse strade di Monserrato non si placano. Stavolta vengono da alcuni frequentatori del Parco Magico che si recano nell'area verde dall'ingresso secondario, in via Bolivia. Quello principale invece è nella trafficatissima via dell'Argine. L'asfalto è dissestato in vari punti.

«Entro al Parco Magico da questo ingresso perché da quello principale è pericoloso per via delle tante auto che sfrecciano, da là quindi non mi fido, avendo con me un bimbo di tre anni», dice Margherita Cocco, che porta suo figlio a giocare nella grande area verde almeno due volte alla settimana. «Al contempo, via Bolivia sta diventando impraticabile per via del manto stradale. Si dovrebbe riparare quanto prima perché la gente che transita a piedi come me per entrare al parco può inciampare e farsi male, come è già accaduto varie volte», conclude la donna.

Concorda un'altra frequentatrice, Annalisa Porrà: «L'anno scorso ho visto con i miei occhi una donna anziana inciampare, per fortuna è caduta in avanti e ha messo le mani a terra e quindi non si è fatta granché, però non si può certo aspettare che qualcuno si faccia davvero male, soprattutto gli anziani (anche loro vanno al parco), prima di mettere in sicurezza una strada rifacendo l'asfalto».

RIPRODUZIONE RISERVATA