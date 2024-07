Troppe lamentele, la pizzeria chiude 

«Prima le contestazioni riguardavano i fumi, poi la musica, infine il vociare degli ospiti e la frazione di minuto della serranda che scende giù: un anno di tormento. Basta, chiudo la pizzeria». È il triste epilogo di una vicenda nata bene e finita con un’ordinanza del sindaco di Arbus, Paolo Salis: “«Un mese di tempo per spegnere i rumori, pena la sospensione dell’attività». Protagonista della vicenda Alessio Melis, 36 anni, titolare della pizzeria Pizza Pazza in via Della Pineta. La sua storia nasce e si chiude in un locale commerciale preso in affitto, dove l’ex proprietario da subito ha lamentato un inquinamento acustico.

Un anno e mezzo di calvario

«Premetto – dice il giovane pizzaiolo – che non voglio giudicare il lavoro degli altri. È giusto che ciascuno faccia il suo dovere. Anche perché, confesso, fatico a capire i motivi di tanto accanimento nei miei confronti. Magari legittimi, per me un inferno. È iniziato un anno e mezzo fa, quando ho deciso di trasferirmi in un locale più ampio: quello che avevo era piccolo per ospitare tanti clienti». Appena messo piede in via Della Pineta l’inizio di un calvario: «I primi ad arrivare furono gli agenti della Municipale per verificare la regolarità di una canna fumaria, per evitare questioni l’ho tappata. Poi è stata la volta di una friggitrice e l’ispezione della Asl. Non ha rilevato alcuna anomalia». Un periodo di tregua ha fatto sperare nella soluzione dei problemi. «Dopo qualche mese la contestazione è ripresa contro la musica. Non potendo abbassare il volume (era già troppo basso) ho eliminato tutti gli apparecchi. Non è servito a nulla. Sotto la lente d’ingrandimento è finito il vociare dei clienti, anche nei tavolini esterni, e poi il rumore della serranda al momento della chiusura».

La decisione

«A fine maggio – prosegue Melis – il sindaco mi ha chiesto la relazione di un tecnico per il risanamento acustico, da comunicare entro 30 giorni all’ufficio Suape, pena la sospensione dell’attività. Ho contattato un professionista per insonorizzare il locale: 25 mila euro di spesa senza alcuna garanzia di risolvere il problema, mi ha convinto a rinunciare. La serranda resterà rumorosa e, in ogni caso, come dire agli ospiti di abbassare il timbro di voce, soprattutto quando sono seduti all’esterno? Il locale si affaccia sull’anfiteatro, dove la musica a tutto volume impazza: possibile che si senta solo la mia? Con molta sofferenza chiudo. Forse aprirò in un locale più piccolo, in paese non c’è altro. Dovrò licenziare il personale. Sarà a conduzione familiare. Tristezza infinita».

L’ordinanza

“Schiamazzi provocati dai gestori e dagli ospiti, trascinamento di tavoli e sedie nelle fasi di pulizia e riassetto della sala ristorante e poi manovre di chiusura delle serrande”: sono le motivazioni riportate nel provvedimento del Comune, tutte riferite a una verifica dell’Arpas del 5 maggio. Un mese dopo, ennesimo controllo: “Non è stata rilevata alcuna attività di tipo musicale, diffusione sonora e relativi apparecchi”, mette a verbale la Polizia municipale, “niente è stato rilevato, se non il vociare delle persone all’interno del locale”. E l’amara conclusione di Melis: «Vado via».

RIPRODUZIONE RISERVATA