Troppe insidie nella strada per il Centro agroalimentare 

Cotto dal sole, segnato da migliaia di crepe e venature. A guardarlo, l’asfalto della strada in località Magangiosa, che conduce al Mercato Agroalimentare della Sardegna, è sicuramente in pessime condizioni. E gli operatori commerciali sono sul piede di guerra.

«La situazione qui? Da quarto mondo». Non usa mezzi termini – allargando le braccia – Luca Garau. Tiene banco nelle proteste soprattutto una grande buca che occupa metà della strada e obbliga i mezzi pesanti a fare manovre complicate per evitare un frontale. «Quella transenna c’è da qualche mese, noi siamo qua anche dalle tre del mattino e al buio vederla è ancora più complicato». Gabriella Piras commenta: «Quando si decideranno a sistemarla sarà un bel giorno, per evitare problemi dobbiamo fare i salti mortali. E oltre alle buche c’è pure un punto che si allaga completamente quando piove. In tanti hanno sfasciato la macchina».

La strada è molto importante proprio perché porta al Mercato, uno dei principali centri di commercio all’ingrosso di frutta e verdura. Gestito da Coagri Sardegna, qui lavorano ogni giorno oltre 1.200 aziende agricole. Una struttura moderna, all’avanguardia. Ma ciò contrasta con una strada davvero malconcia.

Il peso del traffico di centinaia di auto e camion si fa sentire. Pure in passato non sono mancate le lamentele per un asfalto pieno di buche e avvallamenti, alcuni dei quali a volte sono durati mesi prima di essere sistemati.

Una zona periferica e praticamente senza abitazioni, ma comunque intensamente trafficata grazie al mercato, e che fa sempre parte del territorio di Sestu.

«Sestu è anche qui, eppure ci sentiamo abbandonati», fa notare Mauro Carboni. «Io arrivo da via Verdi, e anche quella strada è piena di buche. Noi lavoriamo al Centro agroalimentare, un posto importante, ma purtroppo è tenuto male. Per questo chiediamo urgentemente delle riparazioni e vorremmo farci sentire il più possibile».

Intanto, nessuna dichiarazione ufficiale arriva dal Comune o dalla direzione del Mercato, ma sicuramente anche nei loro uffici la situazione è ben nota. Voci parlano di un intervento futuro per rifare completamente la strada. Ma non è nota una data d’inizio e neppure l’entità della somma.

Intanto però dovrebbero partire prossimamente i primi interventi “tampone”, per coprire almeno le buche più problematiche e pericolose.

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