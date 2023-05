«Troppe ingiustizie, il Governo cambi il Decreto lavoro» 

La richiesta partita dal Sulcis è indirizzata ai più alti vertici della politica italiana: «Chiedo un intervento legislativo volto a modificare l’articolo 12 del decreto lavoro in via di conversione che sui disoccupati fa “di tutta l’erba un fascio”, senza alcuna distinzione tra coloro con titoli di studio conseguiti, oltre ulteriori corsi di formazione già frequentati, mirati ai disoccupati, e persone che hanno invece necessità di essere formate e seguite con un intervento di inclusione sociale».

Così Elisabetta Caredda, 46 anni, professionista della provincia del Sud Sardegna, che può vantare certificate le competenze come tecnico di orientamento, conseguite dalla frequenza di un percorso di formazione per disoccupati indicatole proprio dal Centro impiego a lei di riferimento.

«Ho chiesto che venga riconosciuta l’esperienza e la formazione dei disoccupati che già hanno pagato il sacrificio, anche in termini economici, di percorsi di formazione universitaria e corsi di qualificazione aggiuntivi o certificazioni di competenze, affinché sia consentita loro la piena autonomia nella scelta di percorsi ulteriori, senza vincoli a quelli rientranti nel Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL) gestiti dalle Regioni».

La donna prosegue: «Ho chiesto inoltre legittimamente – sottolinea la professionista attualmente disoccupata - un intervento mirato anche a riconoscere nei progetti utili alla comunità (PUC) una equa retribuzione, in termini propriamente contrattuali, per le ore prestate dai disoccupati con alti titoli di studio (oltre i corsi di formazione ulteriore) dei quali Comuni e enti pubblici vorranno avvalersi, avvantaggiandosi di risorse formate, e dove non può trovare significato l’assegnazione di un sussidio senza diritti contrattuali alcuni».

