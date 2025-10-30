VaiOnline
Serdiana.
31 ottobre 2025 alle 00:16

Troppe infrazioni, chiuso il bivio sulla 387 

Gli automobilisti bypassavano il cantiere per immettersi nella Statale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Divieti ignorati, manovre azzardate in uno dei punti più pericolosi della Statale 387, teatro in passato di gravissimi incidenti stradali, alcuni dei quali costati la vita a giovanissimi. Per questo il bivio sud di Serdiana è stato interdetto al traffico in uscita. Una decisione obbligata dopo le numerose segnalazioni arrivate in Comune e agli uffici della Polizia Locale.

I video

In un video, girato da un’automobilista, si vede un furgone superare il cartello con l’indicazione del senso di marcia verso Donori, immettersi sulla Statale e compiere un’inversione “a U” per dirigersi verso Cagliari. Una doppia infrazione del codice della strada che comporta il ritiro immediato della patente e una multa di centinaia di euro.

«Abbiamo purtroppo constatato che non si stanno rispettando le indicazioni – spiega il sindaco Maurizio Cuccu – da quell’incrocio si può uscire solo in direzione Donori-Sant’Andrea Frius. In tanti però, pur di non tornare indietro per cento metri e imboccare la nuova rotatoria, preferiscono compiere manovre spericolate sulla Statale 387 mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Per questo abbiamo deciso di chiudere lo svincolo in uscita».

I lavori

Per eliminare quell’incrocio a raso, reso ancora più pericoloso dalla presenza di un dosso che limita fortemente la visuale, il Comune chiedeva da anni la realizzazione di una rotatoria un chilometro più avanti per consentire ai veicoli di entrare e uscire da Serdiana in assoluta sicurezza e di collegare il centro abitato alla zona artigianale di Su Pauleddu. Un’opera sbloccata solo due anni fa dopo un lungo tira e molla e ora in fase di ultimazione (manca il collaudo ma è già aperta al traffico). Un progetto sul quale sono state investite importanti risorse, oltre mezzo milione di euro tra fondi regionali e comunali.

La viabilità

Per rendere ancora più visibili i divieti, il Comune ha anche deciso di chiudere al traffico la via Cagliari, dal bivio Sud fino all’intersezione con la bretella di collegamento alla nuova rotatoria sulla 387. Un tratto di strada che potrà essere percorso solo dai residenti della zona e dai clienti dell’agriturismo situato a pochi metri dall’innesto della 387.«Stiamo valutando insieme ad Anas la chiusura definitiva di quell’incrocio – annuncia il sindaco – non possiamo permettere che qualche sconsiderato continui ad ignorare i divieti. Valuteremo insieme ad Anas, ma è molto probabile che in futuro da quel il bivio si potrà solo entrare in paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

È un Cagliari a fari spenti

Terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi 
l nello sport
Il racconto: a mia figlia un pannolone al posto del collare

«Parcheggiata per 12 ore al Pronto soccorso»

La disavventura dopo un incidente a Nuoro 
Giovanna Pittalis
Il caso

Il paese in piazza per bloccare i ladri dentro la chiesa

Notte movimentata a Villaperuccio: alcuni cittadini armati di bastoni 
Maria Grazia Peis
trAsporti

Tassa sugli imbarchi, Regione divisa

Per il Pd sarebbe «un regalo allo Stato se l’Isola si accollasse i 6,5 euro a biglietto» 
Alessandra Carta
il premio

Dall’arte allo show, l’identità irriducibile delle donne sarde

Anche Valeria Marini ieri a Cagliari sul palco delle “Feminas” di Coldiretti 
Umberto Zedda
Arte e ambiente

La musica rianima una sperduta grotta

Nel Monte Arci due ex Litfiba e un filosofo creano una canzone 
Valeria Pinna
Garlasco

Il padre di Sempio indagato a Brescia  per corruzione

Avrebbe versato 20-30mila euro  all’ex procuratore Venditti 