«Troppe incompiute, serve un’accelerata» 

C’è il completamento della strada tra Feraxi e Capo Ferrato fermo al palo, nonostante le rassicurazioni su «lavori da iniziare entro giugno». Ci sono (ancora) da iniziare i lavori per il rifacimento del campo sportivo, c’era (già da settimane) da affidare l’incarico per la manutenzione del campeggio comunale di Costa Rei, danneggiato dall’incendio. E ci sono decine di altre opere in cantiere in forte ritardo. Per questo il sindaco di Muravera Salvatore Piu e l’intero esecutivo hanno fornito un indirizzo ben preciso alla nuova responsabile del servizio tecnico Maddalena Floris (settore lavori pubblici) affinché proceda «nel modo più celere possibile» e, in ogni caso «rispetti i tempi che sono stati indicati nella delibera della Giunta».

La svolta

«Lo scorso primo aprile – spiega il sindacoSalvatore Piu – abbiamo deciso per un cambio al vertice dell’ufficio tecnico con il conferimento dell’incarico all’ingegnere Maddalena Floris al posto dell’ingegnere Paolo Alterio (che mantiene comunque l’incarico sul Governo del Territorio). Lo abbiamo fatto per un nuovo impulso propulsivo che però ancora non c’è stato».

L’indirizzo

Il Comune, insomma, è in forte ritardo sulla tabella di marcia: «Era necessario – aggiunge il primo cittadino – un atto come questo per indicare le priorità e le date ultime per procedere con progettazioni, affidamento dei lavori e avvio degli stessi lavori». Per il sindaco Piu «non c’è più problema di personale, le figure all’interno dell’ufficio tecnico ci sono tutte. La stessa responsabile è stata invitata alla riunione delle Giunta e ha assicurato che farà il possibile per rispettare la tabella di marcia che le abbiamo indicato».

Cronoprogramma

Ma ecco tutte le opere in programma che dovrebbero partire a giorni (o che sarebbero già dovute partire). La prima dell’elenco è la riqualificazione del campo sportivo per 800mila euro: consegna lavori entro il 31 luglio (già saltato, si dovrebbe partire subito dopo Ferragosto). Poi 280mila euro per la viabilità (anche qui entro il 31 luglio, si andrà a fine agosto) e quindi affidamento incarico progettazione per campeggio Costa Rei (entro 30 luglio). A seguire manutenzione scuole viale Rinascita (400mila euro, consegna lavori entro il 30 settembre), lungomare di San Giovanni (mezzo milione, proposta progettuale entro metà novembre), segnaletica e cartellonistica in tutto il territorio (aggiudicazione lavori entro settembre). Tra le tante altre opere in cantiere ecco che la strada Feraxi-Capo Ferrato rischia di saltare al 2025 (la richiesta è di proseguire la progettazione subito dopo settembre). Non manca un riferimento all’eterna incompiuta, il teatro: c’è da rifare l’appalto entro dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA