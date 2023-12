«Troppe incertezze e pochi voli» B&b e affittacamere restano vuoti 

Pochi voli, scarse attrazioni, offerte migliori nel Nord Sardegna e mille dubbi per un concerto – ancora da confermare – contestato da molti. Mancano 21 giorni a Capodanno e l’unica certezza è che b&b e alberghi avranno parecchie stanze vuote anche perché molti aspettano la certezza dello show del 31 dicembre alla Fiera prima di prenotare. Secondo gli imprenditori del settore è colpa della disorganizzazione e dell’incapacità di trattare con le compagnie aeree low cost la pianificazione delle tratte anche durante i mesi invernali.

B&b vuoti

«Siamo abbastanza vuoti». Laura Zazzara, è presidente dell’associazione “B&b in Cagliari e Sardinia”, che raggruppa oltre 350 strutture ricettive su 2.500 del capoluogo, 4.200 della Città metropolitana e 26.000 dell’intera regione. «I voli sono insufficienti e il Capodanno è poco attrattivo. Gli aerei in arrivo e partenza sono quelli della continuità territoriale che però non trasportano turisti ma sardi che tornano a casa per le festività». Per Zazzara la scelta fatta dal Comune di optare su Marco Mengoni, vincitore di Sanremo e di X Factor, per il concerti di Capodanno in programma alla Fiera, è poco azzeccata. «Sarà uno spettacolo a uso quasi esclusivo dei sardi che vivono nel Sud dell’Isola», aggiunge Zazzara. «Il Nord Sardegna per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno propone star del calibro di Zucchero a Olbia, Ligabue ad Alghero e Mahmood che si esibirà nella piazza di Castelsardo». I numeri non sono confortanti. «Siamo al 30 per cento delle prenotazioni, veramente poco». Ma la speranza è l’ultima a morire. «Confidiamo nei contatti “sotto data” soprattutto da parti di giovani che dopo il cenone o la festa vogliono trascorrere la notte fuori casa».

Ospiti locali

Anche Maurizio Battelli, numero uno dell’associazione Extra che associa molte strutture ricettive extralberghiere, non fa salti di gioia. «Le prenotazioni sono arrivate al 35 per cento, quasi esclusivamente da ospiti locali». La carenza di voli diretti con le più importanti città europee “taglia fuori” il viaggiatore straniero che per arrivare nell’Isola dovrebbe viaggiare cercando faticose, scomode e costose coincidenze. Anche per il presidente di Extra sul banco degli imputati vanno i collegamenti aerei. «Se ci fossero voli i turisti arriverebbero da tutta Europa, ma siamo “schiavi” delle compagnie low cost. Sarebbe necessario che fossimo più incisivi: io ti concedo le tratte estive se mi garantisci quelli invernali». I numeri dovrebbero essere in linea con l’anno scorso. «Si sarebbe potuto fare molto di più se avessimo organizzato spettacoli in grado di attrarre turisti e non solo per un giorno». Battelli fa due conti. «Il 30 dicembre e il primo gennaio abbiamo 550 strutture prenotate al giorno, mentre il 31 registriamo il picco di 850. Comunque – aggiunge – ci auguriamo che in tre settimane la percentuale possa almeno raddoppiare».

Imposta mal spesa

Fausto Mura è il presidente dell’associazione Federalberghi SudSardegna. Sa bene che gli hotel sulla costa non apriranno, sono macchine poco snelle e difficili da gestire con pochi dipendenti, al contrario di b&b e affittacamere che vanno avanti grazie all’impegno dei proprietari. «L’offerta in città è varia, andiamo da 120 a 400 euro a notte nei 2.700 posti letto». Mura contesta duramente il finanziamento dello show di Capodanno. «L’imposta di soggiorno da un milione di euro è stata investita per uno spettacolo che poco ha a che fare con la finalità per la quale è stata istituita: il turismo».

Il presidente di Federalbeghi si lamenta della situazione poco chiara. «Avere esautorato l’assessore Alessandro Sorgia dall’organizzazione del Capodanno ci ha sconcertato. Non sappiamo quali sono gli obiettivi del Comune, che durante l’anno poco ha fatto per attirare turisti. Noi gestori di hotel e strutture ricettive extralberghiere abbiamo presentato proposte che però non sono mai state neanche prese in considerazione».

