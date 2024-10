«Troppe guardie giurate in pericolo» 

«L’accorrere delle autorità competenti dopo le morti sul lavoro ci lascia, come sempre, sconcertati, anche perché crediamo che sia finito il tempo degli ipocriti appelli postumi. Scriveremo al presidente della Repubblica sperando che almeno lui riesca a sollecitate la macchina dei controlli». Queste le parole del segretario nazionale Savip, Vincenzo Del Vicario, sull’ennesima tragedia che ha causato la morte di una guardia giurata. «La verità è che in un settore peculiare e ad alto tasso di manodopera come quello della vigilanza privata i controlli, quando effettuati, sono inefficaci, preconfezionati e standardizzati. Ciò perché il personale addetto, da decenni, non è formato, addestrato e motivato per svolgerli».

E proprio sull’agenzia per cui lavorava Nicolò Meloni, il sindacato chiede che si faccia ulteriore chiarezza. «Per esempio», prosegue Del Vicario, «perché il giovane vigilante ha dovuto sparare per chiedere aiuto? Non aveva, come previsto, la radio collegata alla centrale che segnala quando la guardia giurata cade a terra? Aveva seguito tutti i corsi?». E la Polizia Amministrativa della questura di Cagliari, in passato, ha effettuato dei controlli nella centrale della Pegaso, segnalando delle irregolarità sulla sede operativa di Cagliari e facendo scattare delle sanzioni, inviate alla prefettura di Bari (qui l’azienda ha la sede legale). E sulla Pegaso Security ci sono stati in passato esposti e segnalazioni, in diverse parti d’Italia, per delle presunte irregolarità. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA