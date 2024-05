«Troppe giovani vite spezzate sull’asfalto» 

Sette giovani vite spezzate sulle strade. Tante, troppe. Negli ultimi vent’anni Villagrande e Villanova Strisaili hanno pagato un prezzo altissimo, con tante famiglie che hanno pianto i loro ragazzi vittime di tragedie.

Per sensibilizzare le nuove generazioni all’educazione stradale, l’Istituto comprensivo di Villagrande, con un’iniziativa curata dalla docente di tecnologia Marta Staffa e patrocinata dal Comune, ha organizzato un incontro al Centro di aggregazione sociale a cui hanno preso parte oltre cento persone, tra studenti, parenti e amici di alcuni dei ragazzi scomparsi. Tra loro anche la famiglia di Mattia Miscali, l’ultima vittima, che ha perso la vita il 29 ottobre scorso all’altezza di Girasole. All’incontro (“E se fosse l’ultima volta”), hanno partecipato anche Fausto Loddo, comandante del distaccamento della Polizia stradale di Lanusei, Tonino Arras, presidente della Croce Verde di Tortolì, e Omar Zaher, farmacista, consigliere comunale di Selargius e padre di Najibe, morta lo scorso settembre a soli 19 anni nell’incidente in viale Marconi, a Cagliari, costato la vita a quattro giovanissimi. È intervenuto anche Michele Cannas, insegnante e allenatore della Baunese, testimone dell’incidente in cuiperse la vita suo figlioccio, Luigi Doneddu, e grande amico di Zazzo Melis (in sala la madre), vittima di un incidente in moto a giugno del 2013.