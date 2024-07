Troppe gaffe, Biden ha le ore contate 

Washington. Joe Biden potrebbe avere le ore contate. Nonostante il tentativo di rilanciarsi agli occhi degli americani e del suo partito con un’ora di conferenza stampa e pur essendo apparso più in forma rispetto alla debacle televisiva, l’81enne presidente ha continuato a commettere gaffe e strafalcioni che hanno allarmato i dem a tal punto che si sono mobilitati due big, Barack Obama e Nancy Pelosi. E, mentre di ora in ora aumenta il numero di deputati e senatori che chiedono al commander-in-chief di ritirarsi, un gruppo di super donatori ha annunciato il congelamento di ben 90 milioni finché resta in corsa. Uno dei segni che l’incontro con i reporter non è andato come Biden sperava è stato l’incontro a notte fonde alla Casa Bianca con il leader dei democratici alla Camera, Hakeem Jeffries, che secondo la Cnn lo avrebbe scaricato.

La fronda

D’altra parte, nonostante Biden abbia assicurato di voler “placare” le paure dei dem a Capitol Hill sono già 20 ormai, tutti deputati e un senatore, coloro che hanno mollato il commander-in-chief chiedendogli un passo indietro per il bene degli Stati Uniti. Lui, invece, in conferenza stampa non ha fatto altro che ripetere di voler finire il lavoro iniziato e di essere «l’unico» in grado di battere Donald Trump nonché «l’unico qualificato per fare il presidente». Un misto di arroganza, vanità e testardaggine, secondo alcuni analisti che non è piaciuto a molti democratici tanto che veterani delle amministrazioni Obama e Clinton, democratici eletti negli stati a rischio, star dei programmi serali americani come Stephen Colbert e opinionisti del New York Times si sarebbero riuniti in un comitato per non farlo rieleggere.

Le difficoltà

Una fronda che si è ampliata dopo le nuove gaffe del presidente nel giro di poche ore, sul palco della Nato quando ha chiamato Volodymyr Zelensky “Putin” e poi in conferenza stampa quando ha detto «il vice presidente Trump» invece di Harris. Un uno-due micidiale che ha fatto tremare i polsi anche ai donatori. È chiaro che la mancanza di fondi potrebbe essere il colpo di grazia per il commander-in-chief che solo poche ore fa rivendicava di essere l’unico dotato di una macchina elettorale in grado di vincere. Mentre gli alleati presenti al vertice della Nato, da Emmanuel Macron, a Keir Starmer a Giorgia Meloni - almeno ufficialmente - fanno quadrato attorno a Biden.

