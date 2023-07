Troppe fontanelle rotte e senz’acqua 

Quarantadue gradi: è la temperatura raggiunta a Sestu, un piccolo record . E le prospettive non sono delle migliori. Con questo clima è sicuramente importante avere a disposizione delle fontanelle per rinfrescarsi. In città ce ne sono tantissime. Peccato che non tutte funzionino. E non mancano le lamentele.

Rubinetti rotti

La fontanella di via Gramsci funziona, così come quella di piazza San Salvatore, da poco riattivata; e anche in piazza caduti di Nassirya e in via San Gemiliano ce ne sono di nuove. Ma una persona assetata e magari sfortunata avrebbe comunque le sue difficoltà nel trovarne altre funzionanti. Si parte dal parco Comunale, una delle aree verdi storiche del paese. Qui le fontanelle sono addirittura due; ma sono senza rubinetto, da tanto tempo. «Io passo qui ogni giorno, e le vedo così almeno da mesi. Sicuramente il posto potrebbe essere più curato», afferma Maria Assunta Lai. Un’altra tappa è in piazza Sant’Ignazio da Laconi, un angolo delizioso della cittadina con l’erba curata e una bella statua; ma anche qui chi vuole dissetarsi resta a bocca asciutta. «È un servizio che andrebbe fornito», commenta Melissa Loi, che consuma una bibita nel bar vicino. «Per fortuna hanno sistemato la fontanella in via San Gemiliano, che comunque è poco lontano».

Bottiglie da casa

Altro giro, altra corsa. In piazza Argiolas, uno dei nuovi spazi verdi inaugurati da poco e che ha nettamente migliorato la vista davanti alle palazzine popolari di Area, chi raggiunge il rubinetto in mezzo alla piazza fa prima a portarsi la bottiglietta da casa. Non vanno meglio le cose in piazzetta Dettori, nel cuore del centro storico. «Negli ultimi anni l’ho vista sicuramente migliorare», afferma deciso Alessandro Picciau, che gestisce un’attività poco lontano. «Hanno messo nuove luci, nuove panchine. Peccato che la fontana, che invece prima funzionava sempre, sia guasta da un annetto». Ci sono poi i grandi classici, come la fontana grande davanti alla farmacia comunale; un piccolo monumento, riattivato l’anno scorso dopo anni di fermo, ma da qualche mese di nuovo non funzionante.

Nessun collegamento

E infine le ultime novità, come la fontana lungo il percorso pedonale che porta alla chiesa di San Gemiliano; è stata installata mesi fa, ma manca ancora un collegamento con la rete idrica. Il problema è allo studio di Comune e Abbanoa. «Mi sono trasferita qui da qualche mese», racconta Alexandrine Howley, che è arrivata dal Sudafrica e cammina proteggendo la sua bianca pelle con un ombrellino. «Adoro la Sardegna, mi sono trasferita da qualche mese e qui è meraviglioso. Quando vado in giro a Sestu conosco a memoria i punti funzionanti se voglio bere un sorso d’acqua. Certo, potrebbero essercene di più, ma non è così male. Migliorerei anche i trasporti». Ma se quelli sono parte di un problema ben più complesso, per le fontanelle qualcosa potrebbe cambiare. Pare che negli uffici tecnici sia in corso uno studio delle risorse e del numero esatto delle fontanelle guaste per capire quali saranno sostituite, si spera, in poche settimane.

