Troppe fontanelle da mesi senza rubinetti 

Qualche rubinetto, finalmente, sostituito e qualcuno che da mesi attende ancora il suo turno. Continuano a Sestu i lavori per sistemare i rubinetti delle fontanelle nei parchi e piazze della cittadina. Sono tanti e dunque capita periodicamente che qualcuno si guasti. L’ultima buona notizia arriva da piazzetta Dettori, nel centro storico. Qui il rubinetto era stato vandalizzato mesi fa ed è stato rimosso e ricollocato da pochi giorni.

Arrivano invece le segnalazioni dei residenti in via san Salvatore, accanto all’omonima chiesetta romanica. Come racconta chi vive nel quartiere, anche questo sarebbe guasto da mesi. Non pochi poi hanno dimenticato la situazione del rubinetto lungo la via san Gemiliano, non funzionante e vandalizzato, e poi rimosso in attesa di risolvere il problema. Dal Comune fanno sapere che le segnalazioni sono prese in carico, e, soprattutto per il rubinetto in via san Salvatore, la sostituzione dovrebbe arrivare a stretto giro.

RIPRODUZIONE RISERVATA