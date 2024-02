«Troppe falsità sul bilancio» 

«l bilancio comunale per tutti»: è un intervento con cui la sindaca Debora Porrà ha pubblicato sui propri canali social stralci dei documenti finanziari relativi al 2023 e al 2024 al fine di mettere a tacere quelle che lei stessa definisce «informazioni in stile campagna elettorale da strapazzo» e fare chiarezza.

«Vorrei provare a rendere più accessibile lo strumento del bilancio comunale - scrive Porrà - poiché non è qualcosa di visibile materialmente e spesso viene dato per scontato ma senza di esso non si può fare nulla». La sindaca cita poi alcune informazioni circolate che stimano in soli 8 mila euro le risorse destinate alle famiglie del paese: «Attenzione - osserva Porrà - è falso, diffidate da chi racconta senza dimostrare con documenti alla mano». Nella nota vengono pubblicati stralci dei piani esecutivi di gestione 2023 e 2024 del settore socio assistenziale. Il totale di stanziamenti per il 2023 è pari a 1.175.956,72, quello previsto nel 2024 è di 1.541.457,07. «Come si può notare in piena trasparenza - chiude Porrà - gli stanziamenti sono consistenti ed in crescita grazie all’avvio di numerosi progetti sociali destinati alle famiglie». (s. f.)

