«Troppe erbacce: rischio incendi nelle strade provinciali e statali» 

Stagione estiva alle porte e rischio incendi sempre più alto. Ad aumentarlo anche le erbacce a bordo strada, problema segnalato anche dall’Unione dei Comuni del Sulcis con una nota.

«Le provinciali versano in condizioni particolarmente precarie – si legge – Condizioni, dovute alla presenza di buche, segnaletica, cedimenti, ma anche dalla crescita incontrollata di erbacce e vegetazione ai margini della carreggiata, riducono la visibilità, ostacolano la circolazione e aumentano il rischio di incidenti». Situazione allarmante sulla Provinciale 73 tra la Statale 293 fino a Is Pillonis con erbacce cresciute fino ad arrivare al bordo della strada. Stesso problema anche sulla provinciale 75 per Matzaccara. Erba alta presente anche nei bordi della Provinciale 2 tra Carbonia e Villamassargia: sta crescendo persino al centro della carreggiata a ridosso della barriera spartitraffico in cemento. «Chiediamo – recita la nota - un intervento tempestivo da parte della Provincia Sud Sardegna, volto al ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura viaria attraverso l’esecuzione delle opere di rifacimento del manto stradale, della rimozione della vegetazione infestante e la messa in sicurezza dei tratti più a rischio»

