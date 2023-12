Troppe emissioni di Co2, la certezza del professore: «L’idrogeno salverà l’Isola» 

«La Sardegna, come regione a statuto speciale, ha competenza primaria in materia energetica: non è pensabile che le politiche di approvvigionamento, la cui gestione deve tutelare l’interesse di tutti e non di pochi, siano regolate solo dal mercato». Alfonso Damiano lo dice in premessa, quando ricostruisce i processi – storici e non – che sottendono l'utilizzo di fonti fossili e rinnovabili. Eccessi e storture inclusi. Damiano lo fa con le stellette sul petto, lui Ordinario di Energetica elettrica all’Università di Cagliari.

Lo scenario

A fare da sfondo all’esame del professore, gli appetiti di operatori privati e multinazionali che dal Continente puntano a trasformare la Sardegna in terra di conquista su solare, eolico a terra e offshore . Un’oligarchia del business vestita con l’abito buono del rispetto ambientale e a cui si aggiunge la “benedizione” di Roma. Ma così facendo il banco rischia di saltare, troppi i meccanismi speculativi che potrebbero innescarsi.

La prospettiva

Il docente fissa il punto zero di un possibile nuovo corso. «La prima azione che deve impegnare la Sardegna è abbattere le emissioni di Co2». Il campo è minatissimo, perché l’Isola detiene un non invidiabile primato nazionale. «Produciamo all’anno 18 milioni di tonnellate di C02 che corrispondono a una quota pro capite di 12,11 tonnellate. Questo – prosegue Damiano – a fronte di una media nazionale di 7. Significa il 70 per cento in più». Un’infinità. Non solo: «Di questi 18 milioni, il 73 per cento è legato al settore industriale». Paradossalmente, le aziende manifatturiere dell’Isola che già pagano elevati costi per l’energia, saranno condannate a sborsare altri soldi a compensazione delle emissioni prodotte. Ciò inciderà significativamente sulla loro competitività e sulle buste paga dei sardi», visto che nel contesto della transizione ecologica la produzione di gas serra viene sanzionata con l’obbligo di acquistare i certificati di emissioni.

Le cause

Il cane che si morde la coda si muove su un’Isola che «dispone di un sistema elettrico lento – chiarisce Damiano -: produrre più del necessario serve a garantire la stabilità del sistema stesso». Per avere un ordine di grandezza, nel 2022, stando ai numeri di Terna, in Sardegna hanno preso forma «13.400 gigawattora, di cui il 73 per cento da fonti fossili e il 27 da rinnovabili». Il professore mette insieme un ulteriore dato che aiuta a capire meglio l’eccesso di Co2 che caratterizza il contesto regionale. Sempre l’anno scorso, «i gigawattora consumati si sono attestati su quota 8.100, il resto è stato esportato». Lasciando però all’Isola l’inquinamento e relativi costi. Un salasso che converte in responsabilità finanziaria il danno ambientale cagionato. «E ancora una volta – precisa il docente dell’ateneo cagliaritano – saranno i sardi a doversi accollare l’impatto sociale delle maggiori spese».

L’orizzonte

Per risalire la china una via d’uscita c’è, anche per Damiano. È quella dell’idrogeno verde e dei suoi derivati. «Parliamo di un vettore energetico che non si trova in natura e si ricava dalle rinnovabili spaccando la molecola dell’acqua attraverso l’elettrolisi – spiega il cattedratico -. Questo consente di immagazzinare la sovrapproduzione delle cosiddette rinnovabili intermittenti, per poi essere usato quando serve. Alla fine, a emissioni zero si raggiungeranno condizioni di fornitura identiche a quelle delle fonti fossili». Damiano fa un ultimo passaggio sul metano, «il grande sogno sardo mai realizzato». Una sottolineatura chiude il ragionamento: «Considerato che entro il 2050 questa fonte energetica sarà bandita nella sua forma fossile, un suo utilizzo ha senso per accompagnare la transizione energetica verso un futuro utilizzo dell’idrogeno verde».

