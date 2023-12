«Troppe disparità, manovra nazionale da impugnare» 

Uno «schiaffo» alla Sardegna. L’ennesimo. Dopo i continui tentativi di colonizzazione eolica e fotovoltaica, dopo la beffa dei depositi nucleari – con quattordici Comuni inseriti tra le aree idonee – ora anche la Finanziaria discussa in queste ore in Parlamento prende le sembianze di un vero affronto. «È scandalosa la disparità di trattamento: allo stanziamento di 14,6 miliardi di euro previsto per la Sicilia, con la realizzazione del Ponte sullo Stretto che si tradurrà in collegamenti concreti con l’Europa e i flussi turistici internazionali, si contrappongono i miserrimi 5 milioni di euro che di fatto condannano la Sardegna all’emarginazione». Paola Secci non ci gira intorno: la Manovra, se sarà approvata in questi termini, deve essere impugnata dalla Regione.

Il discorso

L’occasione è quella del dibattito in consiglio regionale per dire no al deposito unico di scorie nucleare nell’Isola e la presidente del Cal – il consiglio delle autonomie locali –, ne approfitta per allargare l’orizzonte e riavvolgere il nastro degli ultimi anni: c’è un «fil rouge su cui si stanno muovendo da tempo i governi che si sono succeduti senza mostrare alcun interesse per l’isola e anziché aiutarci ad uscire dall’atavica arretratezza, in barba alla Costituzione, continuino ad affossarci».

La violazione del principio di insularità, inserito nella Carta fondamentale da un anno dopo una mobilitazione lunga e traversale, è lampante.

E subito dopo aver chiesto alla Giunta di impugnare la finanziaria, Secci avverte: «Noi siamo pronti a scendere in piazza». Anche per dire «no» alle scorie nucleari, «un tema trasversale che richiama all’unità di intenti per preservare la nostra isola, rivendicare con forza la volontà di proteggere e valorizzare la nostra cultura millenaria, le bellezze naturalistiche e l’immenso patrimonio storico archeologico».

La novità

E proprio mentre cresce la mobilitazione per il doppiopesismo della Finanziaria spunta un’altra beffa per l’Isola. Questa volta sul fronte del trasporto merci, già sotto i riflettori per l’ennesima ondata di rincari: la Sardegna è stata esclusa dai contributi destinati a rendere meno care le rotte via mare.

Come? A ottobre sono stati individuati con un decreto del Ministero dei Trasporti diversi collegamenti marittimi nazionali da incentivare per ridurre il traffico di camion e tir sulle strade. Anche in questo caso la Sicilia è tra le regioni beneficiarie: nell’elenco pubblicato a fine novembre sulla Gazzetta ufficiale ci sono i collegamenti Palermo-Civitavecchia, Catania-Salerno e Catania Genova, tanto per citarne alcuni, ma nessuna linea sarda.

«Per un ragionamento a dir poco balzano il Governo non riconosce nessun contributo o incentivo alla Sardegna, dove si è costretti a movimentare le merci quasi esclusivamente via mare», dice il segretario regionale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu.

Lo schiaffo

«Le imprese di altre regioni d’Italia, compresa la Sicilia, potranno godere dei contributi poiché potrebbero decidere di trasportare le merci via strada. Le imprese sarde», conclude il sindacalista, «non potendo scegliere modalità di trasporto più economiche ma più inquinanti e gravose sotto l’aspetto ambientale e di congestione delle reti stradali, non potranno accedere a questo non trascurabile contributo che complessivamente vale 39 milioni di euro per l’anno 2022 e 21,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026».

