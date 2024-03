Troppe discariche a Su Tremini: «Quando la bonifica?» 

Se la maggior parte dei monserratini è soddisfatta della gestione dell’appalto dei rifiuti da parte di Gesenu, a Su Tremini e S’Ecca S’Arena invece il giudizio non è lo stesso. Da una parte anche gli abitanti delle due località situate oltre la 554 non si lamentano più di tanto della frequenza e della qualità del ritiro porta a porta, diversa è la questione della pulizia del territorio.

La spazzatura abbandonata presente in diversi punti è un fenomeno annoso ma chi ci abita sostiene che su questo non si sta facendo nulla. «È vero che le discariche sono opera di incivili, molti dei quali vengono da fuori proprio per disfarsi di ciò che vogliono, però ci dovrebbe essere un servizio puntuale di pulizia, invece non passa nessuno», lamenta Giorgio Spano, un abitante di Su Tremini, «quando vado dentro la città e vedo qualche sacchetto abbandonato, poi il giorno dopo non c’è più. Questo dimostra che si interviene, ma nel centro abitato. Qui da noi invece sono anni che segnaliamo il problema delle discariche». Gli fa eco un’abitante di S’Ecca S’Arena, Valeria Faedda: «Chiediamo per l’ennesima volta al Comune e a Gesenu di intervenire in maniera costante, perché questa è una zona di abbandoni frequenti di rifiuti anche pericolosi per l'ambiente. Molti sono qui da anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA