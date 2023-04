«Troppe dimenticanze nel Dup» 

Nessuno sconto da parte del gruppo di minoranza Impegno per Isili sul Dup (Documento unico di programmazione) presentato in Consiglio comunale. Troppi progetti non realizzati, poche le attenzioni verso i giovani, i prodotti locali, inoltre la carenza dei servizi, sostengono i consiglieri, ha portato alla perdita della centralità del paese. «Ad Isili», scrivono Salvatore Pala, Marco Atzori e Antonello Corona, «non si può eseguire il rinnovo della patente o del porto d’armi, non è possibile fare visite specialistiche, non si fanno interventi di piccola chirurgia come ernie e appendiciti». Un attacco da parte dei tre consiglieri che, in un’interrogazione, hanno mosso critiche e dato suggerimenti. «Nel Dup», scrivono, «si parla di artigianato e commercio, di progetti per i bandi pubblici, anche comunitari, di creare uno sportello informativo: si potrebbe guardare agli eurodesk grazie ai quali soprattutto i giovani possono usufruire delle opportunità che l’Unione Europea mette a disposizione con scambi fra ragazzi di diverse nazioni, opportunità di lavoro, tirocini retribuiti e finanziamenti comunitari».

Oltre alle opportunità mancate, la minoranza ha voluto sottolineare il non utilizzo del marchio “Le Terre di Isili” per promuovere i prodotti locali. «Il marchio è registrato e caratterizza la provenienza dei prodotti». Impegno per Isili ha puntato il dito anche sui locali che ospitavano l’asilo nido, ristrutturati per diventare un centro socio educativo diurno per disabili e ancora oggi non utilizzati e sul poco coinvolgimento della consulta giovanile. I tre consiglieri hanno chiesto inoltre maggiore attenzione verso le strade del centro urbano e extra urbano, in particolare quella che porta alla zona industriale e un ampliamento della zona artigianale. «Va fatta un’attenta valutazione di ciò che serve al nostro paese e occorre programmare attentamente quali attività possono evitarci di regredire ulteriormente con un progetto frutto della programmazione dell’intera comunità che quotidianamente si adopera in paese, in particolare le associazioni».

Un’attenzione che non sarebbe mancata invece secondo il sindaco Luca Pilia che ribadisce il lavoro fatto nonostante la pandemia, il rincaro dei prezzi e la carenza di risorse. «Abbiamo», ha replicato, «lavorato per salvaguardare la vocazione agricola e zootecnica del paese, tanti i progetti del Pnrr, stiamo lavorando sulle comunità energetiche, investendo su archeologia, paesaggio e cultura, nonché sulla scuola e l’efficientamento energetico». Un botta e risposta che non si esaurirà presto.

RIPRODUZIONE RISERVATA