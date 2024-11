«Troppe diagnosi di malattia avanzata» 

Alcune novità hanno segnato l’andamento di quest’anno dell’infezione da HIV, certe molto positive, altre che confermano i fattori che ostacolano il raggiungimento degli obbiettivi per la fine della pandemia da HIV.

«Per ciò che riguarda l’Italia – evidenzia Francesco Ortu, direttore medico specialista in allergologia e immunologia clinica al Policlinico Duilio Casula – siamo molto vicini al raggiungimento dell’obiettivo (proposto da UNAIDS), ma, come alcuni paesi d’Europa, esiste un aspetto di particolare criticità: se da una parte si è osservato un aumento delle nuove diagnosi di infezione (e questo era prevedibile dopo la riapertura completa dei Centri di Diagnosi e cura legata all’andamento della infezione da Sars-Cov2, il cui significato nel tempo deve essere ancora valutato), esiste un andamento epidemiologico che invece desta particolare attenzione e sul quale non riusciamo a incidere positivamente: la diagnosi in fase avanzata di malattia».

«Tra le buone notizie», prosegue Ortu, «una di particolare interesse è rappresentata dalla notevole espansione del ricorso alla Profilassi Pre Esposizione (PREP) che consiste nell’assumere parte dei farmaci normalmente utilizzati nella terapia dell’infezione da HIV per prevenire la stessa: è stata dimostrata la capacità di ridurre notevolmente la probabilità di trasmissione dell’infezione in maniera paragonabile ai metodi di barriera».

«Da un punto di vista terapeutico, per i pazienti che vivono con HIV», aggiunge il medico, «le principali novità sono rappresentate dalla diffusione delle terapie parenterali (intramuscolo) che per alcuni rappresentano un indubbio vantaggio, eliminando la necessità di un’assunzione quotidiana della terapia antivirale. Per contro, non tutti i pazienti possono accedere a questa strategia, in quanto sono necessarie caratteristiche cliniche e virologiche per garantire il successo terapeutico».

«Si stanno prospettando inoltre», spiega lo specialista, «nuove strategie terapeutiche con farmaci attualmente disponibili (ad esempio la mono somministrazione orale settimanale) o somministrazione sottocute piuttosto che intramuscolare per i farmaci iniettivi a disposizione (anche se negli studi clinici i pazienti hanno mostrato di preferire questa seconda via, forse perché dolorosi) e nuove strategie con farmaci di prossima registrazione (ad esempio somministrabili sottocute ogni sei mesi in associazione a quello già esistente)».