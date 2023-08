Troppe cunette immondezzaio 

L’argine del Rio Foddeddu e l’area esterna alle isole ecologiche di Tortolì sono regni di sacchetto selvaggio in Ogliastra. Non passa giorno che l’incivile di turno abbandoni sacchi di spazzatura che deturpano ambiente e decoro. L’amministrazione comunale ha sdoganato il regime di tolleranza zero, tanto che nelle ultime settimane i controlli, seppur con personale ridotto all’osso, della polizia locale sono stati intensificati. Il fenomeno è comune anche ad altri centri della zona. Da qualche settimana una mini discarica è sorta al principio della strada provinciale 63 per Santa Maria Navarrese. È territorio fertile per i responsabili di sacchetto selvaggio anche il tratto di strada che collega Bari Sardo e Cardedu, come le cunette della statale 198, tra l’uscita ovest di Tortolì e la provinciale per Villagrande.

Nuorese e Gallura

Rifiuti selvaggi in prossimità delle località di mare della bassa Gallura, le strade che conducono a San Teodoro e ad alcune delle mete più gettonate della stagione estiva, sono invase da bottigliette di plastica, cassette della frutta, fazzoletti e buste. L'inciviltà regna sovrana anche nel centro Sardegna, a Oniferi come a Nuoro e su buona parte della 131 dcn, e a poco sono serviti gli interventi di pulizia effettuati nelle scorse settimane. La mondezza, lasciata in balia del vento, si nota soprattutto nelle piazzole di sosta o al di sotto dei ponti e nei torrenti che, ora a secco, una volta tornata la piena trascineranno i rifiuti in mare. A Meana Sardo anche i muri del mattatoio sono diventati una discarica.

Marghine

I rifiuti vengono abbandonati ai bordi della 131, poco distante da Borore, fino a diventare cumuli maleodoranti. Altri ancora, soprattutto a Macomer vengono abbandonati nelle campagne e anche nei siti archeologici. Un fenomeno che incide notevolmente sulla raccolta differenziata e anche sui bilanci dei Comuni. In ogni caso, nonostante le difficoltà per il conferimento dei rifiuti organici, in attesa che decolli l'impianto di compostaggio di Tossilo, la raccolta differenziata nei dieci comuni del Marghine si attesta, complessivamente, attorno al 75 per cento, toccando punte anche dell'85%. C'è molta attenzione anche da parte degli amministratori comunali, ma i costi di smaltimento, a causa della crisi che sta attraversando la piattaforma dei rifiuti di Tossilo, lievitano notevolmente, con pesanti ripercussioni sugli utenti.

