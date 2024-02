«Troppe croci sulle nostre Statali» 

Un tracciato seminato di croci lungo il quale non si contano gli incidenti che hanno fatto sì che la Statale 197, nel tratto tra Sanluri, San Gavino e Guspini, sia da molti chiamata la «strada della morte». Qui sono attesi i lavori che garantiscano più sicurezza ai tanti che la attraversano ogni giorno. A sollecitare gli interventi, da anni, sono gli amministratori comunali e regionali.

Ad alto rischio

«Quest’arteria stradale è di fondamentale importanza per tutto il territorio ed è urgente la sua messa in sicurezza soprattutto negli incroci a raso al bivio per Gonnosfanadiga e Pabillonis – è l’appello di Riccardo Sanna, sindaco di Pabillonis e presidente dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano –. Troppe vite sono state spezzate su questa strada». Sulla stessa linea il sindacalista della Flc Cgil Gianni Spiga: «Ogni giorno sulla 197 transitano decine di autobus carichi di studenti e lavoratori. Il pericolo è dietro l’angolo in una strada piena di incroci a raso e con una carreggiata molto stretta». L’ultimo incidente è di pochi giorni fa: Giuseppe Marras, motociclista sangavinese, è rimasto ferito nel sinistro avvenuto all’altezza dell’incrocio che consente a chi proviene da San Gavino di immettersi nella 131. «Quest’incrocio è pericolosissimo, poco prima c’è anche un dosso che non permette di avere una visibilità sufficiente – spiega l’assessore di Sanluri Fabrizio Collu –. Come amministrazione chiediamo un immediato intervento dell’Anas: serve la creazione di una bretella stradale per portare alla 131 ed evitare il pericoloso incrocio, la cui visibilità spesso è limitata dalla nebbia. In più tutta la Marmilla va a San Gavino per la presenza dell’ospedale e della stazione ferroviaria, i cui collegamenti permettono di arrivare direttamente in aeroporto».

L’iter

E l’iter degli interventi sulla Statale 197 ha avuto un percorso molto travagliato come ricorda la consigliera regionale ed ex sindaca di Guspini Rossella Pinna: «La Regione 15 anni fa, dopo aver finanziato l’opera per 5 milioni in tre anni, stipulò la convenzione con la provincia del Medio Campidano, che presentò il Piano di fattibilità nel 2010. Ma tra questo e il progetto preliminare passarono quattro anni». L’opera venne definanziata perché i lavori sarebbero dovuti iniziare entro il luglio 2014: «Il progetto – aggiunge Pinna – è stato rifinanziato a seguito di una mia richiesta per 4 milioni, attualmente è stato definanziato perché non si è proceduto nell’iter e l’opera non è stata ritenuta prioritaria. La mancanza di un ente di area vasta come la Provincia ha fatto sentire i suoi effetti negativi. Lo sanno bene le tante, troppe, vittime degli incidenti avvenuti su quella strada». Intanto sulla Statale 196, territorio di Villacidro, prende forma la rotatoria di S’Acqua Cotta. «Gli operai hanno delimitato l’isola centrale e gli spartitraffico – dice il sindaco Federico Sollai –. Dopo anni di attesa e numerosi incidenti, tra qualche settimana l’importante opera sarà completata».

RIPRODUZIONE RISERVATA