Troppe croci sulla strada della morte 

Quattro morti negli ultimi tre anni a cui si sommano tante altre tragedie dal 2015. È il triste bilancio di via Leonardo da Vinci, in località “S’Oru e Mari”, il tratto in rettilineo della litoranea col più alto tasso di incidenti mortali dell’intera strada per Villasimius.

La morte di Jacopo Barbarossa, il 17enne che tre giorni fa a bordo di uno scooter si è schiantato sul guardrail, è solo l’ultima vittima da piangere. Settanta giorni fa, fu infatti un ex carabiniere – Paolo Giufarelli, 56 anni - a morire dopo lo scontro fra il suo scooter e un’auto. Poi tantissime altre croci con qualche fiore a ricordare drammi e dolore. Tante vittime anche tra i pedoni, qualcuno travolto persino sulle strisce. Tanti, troppi incidenti. Senza considerare una lunga catena di scontri fra auto o moto finiti solo con feriti. Un quadro disarmante su questa strada, segnata da tante altre tragedie all’altezza di Torre delle Stelle e sino a Villasimius. Senza dimenticare Porto sa Ruxi, dove nell’ultimo anno, hanno perso la vita due giovanissimi.

Insidie

Quello verso Capitana è un tratto quasi rettilineo, largo, forse anche troppo invitante per premere sull’acceleratore, nonostante le numerose deviazioni su entrambi i lati. Una strada conosciuta come via Leonardo da Vinci, costruita per il mare ma che in realtà oggi deve sopportare un traffico pesantissimo, 24 ore su 24, estate e inverno. Basta percorrerla per capire, o ricordare quello che è successo solo negli ultimi tre anni su questo tratto: il 21 aprile 2023 l’ex carabiniere Giufarelli morì in uno scontro al Margine Rosso fra il suo scooter e un’auto. Il 5 giugno del 2022, un’altra vittima: un 65enne morto nella sua auto volata fuori strada.

Lista nera

E ancora, il 14 marzo 2021 a perdere la vita fu un pensionato di origini romane, travolto da una macchina mentre rientrava a casa. Poi, tanti altri incidenti dal 2015 con vittime anche motociclisti. Senza considerare tante altre corci in diverse strade laterali, a “Is funtaneddas” dove poi, anni fa, è stata realizzata una rotonda e nella via Dell’Autonomia regionale. Tante tragedie, mille parole che hanno poi portato a qualche intervento per rendere più sicura non solo via Da Vinci ma anche le strade che si innestano sulla litoranea portando alla vecchia Orientale sarda e quindi a Maracalagonis e Sinnai.

