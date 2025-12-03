Troppe croci sulla Statale 292: una rotatoria per la sicurezza 

L'ultima croce è di poche settimane fa, l’elenco degli incidenti su quel tratto di strada è lungo. Ora però il Comune di Riola Sardo corre ai ripari. L’amministrazione riuscirà a realizzare una rotonda in via Umberto. Un’opera attesa da sempre, che darà una maggiore garanzia in termini di sicurezza. possibile grazie a un finanziamento di 430mila euro: 300mila sono fondi regionali mentre 130mila arrivano dalle casse del Comune.

«L'intervento va nell’ottica della messa in sicurezza del tratto della strada Statale 292 - spiega il primo cittadino Lorenzo Pinna -. Una volontà politica di rendere più sicura e più bella la nostra via principale». Ora inizieranno le pratiche per inserire i 300mila euro della Regione in una nuova variazione di bilancio, poi sarà indetta la gara d’appalto. L'opera dovrebbe essere terminata entro l'estate 2026.

Non mancano le polemiche. Durante l'ultimo Consiglio comunale il gruppo di minoranza Arriora guidato dalla consigliera Irene Erdas si è astenuto sulla delibera di variazione di bilancio per inserire le somme trasferite dalla Regione per la messa in sicurezza di via Umberto.

«La rotatoria di accesso a Riola Sardo - scrive in una nota il gruppo - non è frutto del lavoro dell’attuale amministrazione. Quel progetto esisteva già, ma all’epoca non fu realizzato per i vincoli del Patto di stabilità».

Immediata la replica di Pinna: «La minoranza ha omesso giusto un particolare: il bando è di maggio 2025, poi è stato fatto il progetto che è stato finanziato a novembre». ( s. p. )

