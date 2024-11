«Troppe croci, fermiamo la strage»  

Adesso però c’è qualcosa di insopportabile in tutte queste croci sulle strade sarde. Troppe le vite dei giovanissimi che si sono fermate per sempre. Troppe per continuare a trovare colpe individuali. «C’è un enorme lavoro collettivo da fare sulla sicurezza», concordano sindaci ed esperti. Un lavoro sul sistema della mobilità, da cui passa quel “vivi o morti” che ormai è la roulette russa del mettersi in macchina in Sardegna.

Primo appello

Daniela Falconi, prima cittadina a Fonni, si è svegliata un giorno di ottobre con quattro croci piantate sul suo Comune. Il più grande aveva ventidue anni, il più piccolo diciassette. «Non possiamo lasciare la vita nelle sole mani dei ragazzi. Che continueranno a uscire – dice la sindaca -. Che continueranno a non aver paura di nulla quando guidano. Certamente dobbiamo insegnare di più e meglio il valore del viaggiare in sicurezza. Ma con i tanti soldi pubblici che si sprecano, bisogna investire sulle strade. Perché ci sono tragedie che si possono evitare anche solo modificando i tracciati».

Il professore

Gianfranco Fancello all’Università di Cagliari è ordinario di Progettazione dei sistemi di Trasporto. «La mobilità – premette – è un sistema complesso, dove le responsabilità in campo sono molteplici. Ci sono quelle individuali, ma un ruolo decisivo lo hanno anche chi progetta le infrastrutture e i gestori». Per Fancello «è illusorio che un limite di velocità possa essere rispettato mettendo semplicemente un cartello, spesso nemmeno percepito. È invece necessario agire sulle infrastrutture, ad esempio riducendo le sezioni stradali, e sul sistema di gestione, ad esempio incentivando i controlli. Io sono un sostenitore delle “zone 30”. Vanno benissimo anche le strisce pedonali coi dossi. Devono cambiare le regole, è indubbio. E in città, se lo mettano in testa gli automobilisti, si deve andare piano». Ovvio che il discorso del professore si allunga sino «al sostegno al trasporto pubblico», ma è un cambio di prospettiva che va oltre la contingenza. Oltre l’orrore dei giovani che continuano a morire sulle strade dell’Isola. «Ai miei alunni insegno che la patente è un’arma. Tutto, alla fine, è un deterrente, pure i controlli. Ma in Italia il tema della sicurezza è ai margini. Serve una vera e propria svolta culturale – conclude il professore -. Solo di recente il ministro delle Infrastrutture ha iniziato a formare tecnici capaci di valutare i cosiddetti buchi neri. I punti più pericolosi delle strade».

Il sindaco di Cagliari

Massimo Zedda è già al lavoro. Perché oltre Beatrice, anche Guan venne investito davanti a scuola e appena qualche mese prima, l’asfalto di viale Marconi cancellò i sorrisi di Najibe, Alessandro, Simone e Gorgia. «Ci stiamo attivando su vari fronti. Servono interventi urgenti sulla sicurezza, con restringimenti delle carreggiate, attraversamenti pedonali rialzati e ulteriori misure a tutela dei pedoni. L’altro giorno – continua Zedda – ho parlato col sindaco di Bologna, dove sono istituite “zone 30” e attivati autovelox nelle strade con limiti a 50 e 70 chilometri orari. Purtroppo le difficoltà ministeriali sulle autorizzazioni per quanto riguarda i rilevatori di velocità non stanno consentendo interventi tempestivi. Abbiamo iniziato ad avviare le cosiddette “strade scolastiche”, creando zone pedonali o senza traffico a tutela di alunni e studenti». Insomma, «misure pensate per tutelare al massimo chi si sposta a piedi o in bici», sottolinea pure l’assessore comunale alla Viabilità, Yuri Marcialis. Zedda annuncia «interventi anche come Città metropolitana all'interno di un Piano più ampio su mobilità e viabilità. Sono cosciente del fatto – conclude il sindaco di Cagliari – che la maggior parte degli incidenti accada per eccesso di velocità, imprudenza, disattenzione, alcool e droghe. La prevenzione è un aspetto fondamentale».

Cambio di paradigma

Mauro Usai ragiona sconsolato sul «welfare trasportistico». Per il sindaco di Iglesias sono i giorni difficili del lutto cittadino proclamato per la morte di Riccardo e Aurora, gli ultimi due nomi che si sono aggiunti alla strage sarda delle strade. «La prevenzione – dice – non può continuare a poggiare su logiche repressive. Non servono a niente. Non funzionano. Il lavoro da fare è sulle infrastrutture. Ogni incidente è certamente un caso a sé. Ma se il problema, ad esempio, è la velocità, non ha senso inasprire le pene: piuttosto bisogna correggere i tracciati per impedire che si corra. Sulla sicurezza stradale è necessario cambiare approccio».

