«Troppe contraddizioni nel suo racconto»  

«Ho aspettato quattro anni per parlare, voglio essere sentita»: la presunta vittima del caso Grillo ieri è stata chiara davanti ai giudici di Tempio, altro che sindrome da stress post traumatico. La studentessa milanese che sarebbe stata violentata a Porto Cervo da Ciro Grillo e i suoi amici, ha superato così la sua seconda crisi emotiva in due giorni di deposizione, ha interrotto il suo racconto e poi ha parlato: «Voglio andare avanti». La “proposta” delle difese di utilizzare i verbali delle dichiarazioni già rese, per evitare alla giovane un nuovo trauma, è stata rispedita al mittente. E in aula è stato scontro. Da una parte c’è il racconto di una ragazza che dice di avere avuto solo un fidanzato nella sua vita e di ritenere “sacra” la sessualità, e dall’altra c’è la descrizione di lei, e dei suoi comportamenti, che emerge dal contro esame delle difese e che potrebbe farla apparire come una persona molto disinibita. I legali della presunta vittima la descrivono come una giovane devastata, ma poi spuntano foto e video dove la ragazza sembrerebbe essere serena. La seconda giornata di deposizione della giovane studentessa italo-norvegese, principale accusatrice di Ciro Grillo e di tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, ha fatto emergere contraddizioni sulle quali i legali dei quattro imputati hanno dato battaglia. L’avvocata Antonella Cuccureddu ha rivolto decine di domande alla giovane, facendo emergere incongruenze. Contraddizioni che secondo l'avvocata della studentessa, Giulia Bongiorno, sarebbero inesistenti e frutto di una vittimizzazione secondaria della giovane. «Gli avvocati di controparte stanno facendo la caccia all’errore - ha affermato Bongiorno – come spesso capita in questi processi è come se la persona offesa fosse sul banco degli imputati».

«Di nuovo vittima»

Al centro della presunta vittimizzazione secondaria alcune domande specifiche rivolte alla ragazza e riguardanti il vestito che indossava quella sera in discoteca, e alcuni messaggi audio scambiati con un’amica, nei quali si parla di flirt con ragazzi che le sono stati fatti riascoltare in aula. «Sono domande che servono per ricostruire i fatti - ha ribadito l'avvocato Gennaro Velle, anche lui difensore di Corsiglia - quindi anche capire come fosse vestita ha un'importanza». Ma le contraddizioni ci sono, come quella della “tavola imbandita di alcolici” a casa Grillo. Le difese mostrano una foto alla giovane dove si vedono solo tre bottiglie. Ieri il contro esame di Antonella Cuccureddu ha riguardato soprattutto personalità e abitudini della vittima, il 13 e 14 dicembre si parlerà del presunto stupro. Proseguirà il controesame Cuccureddu e poi la parola passerà al penalista Mariano Mameli, legale di Capitta.

