27 agosto 2025 alle 00:39

Troppe colonie feline, monta la protesta 

Pochi giorni fa aveva denunciato il problema il sindaco di Laconi, Salvatore Argiolas. Ora invece scende in campo l’Animal protection che chiede alla Asl 5 di attivare un piano urgente di sterilizzazione e prevenzione. A Laconi continua l’invasione dei gatti, con colonie che arrivano a contare anche trenta esemplari nei cortili delle abitazioni.

«La circostanza desta grande preoccupazione sia per gli animali che per i cittadini - dichiara Piera Rosati, presidente dell’associazione - Se non affrontato in maniera tempestiva e strutturata, il problema rischia di aggravarsi ulteriormente, esponendo i gatti a possibili episodi di violenza e la popolazione a rischi igienico-sanitari». Nella lettera inviata alla Asl anche l’associazione, come ha fatto pochi giorni fa Argiolas, ha chiesto un intervento immediato per attivare un piano di sterilizzazione nelle colonie feline, accompagnato da un censimento accurato, come previsto dalla normativa nazionale e regionale. Parallelamente ha proposto un incontro che coinvolga l’amministrazione comunale, le associazioni e i volontari, con l’obiettivo di mappare le colonie e individuare strategie condivise ed efficaci. ( s. p. )

