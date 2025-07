Troppe case abbandonate e pochi affari 

«L’edilizia privata è tra i fattori portanti nella nostra economia, necessita quindi di norme chiare e costantemente aggiornate per adattarle ai tempi. Il Piano urbanistico comunale risale al 2010 e nessuna variante è stata finora attuata. Ragion per cui l’Amministrazione comunale ha messo in moto le azioni propedeutiche per varare in tempi brevi un nuovo Piano che metta ordine e rilanci il comparto», sottolinea l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu.

Case abbandonate

È proprio il caso. In città sono 969 gli edifici che l’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle entrate nell’ultimo censimento ha individuato come “non idonei a produrre reddito”. In sintesi si tratta di aree prive di fabbricati che, pur avendo rilevanza urbanistica, non portano un centesimo nella casse comunali.

A questi si aggiungono i cosiddetti fabbricati “collabenti”, collocati nella categoria F1. L’ultima statistica pubblicata dall’Osservatorio immobiliare ne riporta 165, più dell’80% nel centro storico. Si tratta di case praticamente abbandonate, distrutte dal tempo che non producendo reddito non pagano l’Imu.

I numeri

Un edificio di abitazione su due della città (9.329 su un patrimonio abitativo residenziale di 17.589 unità) sono catastalmente censiti di “tipo civile”, una via di mezzo tra quelle di lusso e le “popolari”, che risponde alle esigenze abitative comuni.

Il 32% (5.547 abitazioni) sono di “tipo economico”, 350 sono “ultrapopolari” date le caratteristiche di bassissimo livello e per di più di norma non dotati di servizi igienico-sanitari esclusivi.

Duecentodieci sono le abitazioni di tipo rurale e 575 i “villini”. Tra le 17mila e oltre abitazioni non ne figura una di tipo “signorile” costruita in zona di pregio e di livello superiore.

Mentre la lente catastale ha individuato una “villa” niente male; oltre al parco e/o giardino presenta caratteristiche di livello superiore sia per qualità che dimensioni: 25 vani su 529 metri quadrati.

Il calo

Lo scorso anno in città sono stati stipulate 319 compravendite di alloggi residenziali con un calo del 17,9% rispetto al 2023; gli atti notarili in provincia sono stati 1.243 in linea l’anno precedente grazie al 28% in più dei 12 paesi a destra del Tirso con “capoluogo” Cabras.

Affitti

In città sono state registrate 386 locazioni, «in leggero calo dovuto ai canoni ritenuti alti, alle tassazioni e alle difficoltà a stipulare contratti pluriennali», commenta Antonio Pinna, agenzia immobiliare “Pinna e Brunzu”. Secondo la Uil il canone mensile per un appartamento di 100 metrio quadrati è mediamente di 650 euro con un aumento del 7,4% rispetto al 2023.

RIPRODUZIONE RISERVATA