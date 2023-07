«Troppe carenze nei soccorsi» 

Ci sono gesti che segnano una comunità, che è giusto e doveroso ricordare. Come quello di Vincenzo Curtale che otto anni fa ha sfidato le onde per salvare la vita a due bagnanti, perdendo la sua nel mare di San Giovanni di Sinis. Un gesto eroico per il quale poco più di un mese fa è stata consegnata la medaglia d’oro al valor civile. In città è operativa anche l’associazione di volontariato “Vincenzo Curtale Amici del mare” che ovviamente non poteva rimanere indifferente davanti alle tre persone che hanno perso la vita nel mare oristanese negli ultimi 15 giorni. «Un vero bollettino di guerra», denuncia il presidente dell’associazione, Roberto Iacampo.

Le tragedie

«La tragedia del 3 luglio nella spiaggia di Is Arenas, tristemente famosa per le pericolose correnti marine, dove ha trovato la morte Carlo Luglie non è bastata come monito a far attivare con urgenza il Comune di Narbolia e gli altri organi preposti per adottare le misure di sicurezza data l'assenza dei presidi di salvamento – denuncia Iacampo in una nota - Difatti, qualche giorno fa, si è verificato un ennesimo annegamento di una turista nella stessa spiaggia e di bambina di 10 anni nella marina di Tresnuraghes. Fatti che hanno evidenziato le gravi carenze del sistema di prevenzione e soccorso e ancor più gravi per la Sardegna che si propone quale metà turistica internazionale».

I cinque punti

Il presidente dell’associazione, che conta una ventina di iscritti e che si impegna soprattutto nelle scuole per far capire l’importanza della sicurezza in mare, fatta la premessa lancia cinque proposte. «Deve essere adottato un Piano regionale di prevenzione e soccorso contro i rischi balneari dove siano indicate le procedure operative da adottare nelle situazioni di emergenza». Ma è necessario anche realizzare «una mappatura delle criticità dei litorali in cui siano evidenziati i rischi per le attività della balneazione. E bisogna verificare le caratteristiche e le competenze che devono possedere gli operatori addetti al salvamento». Capitolo fondi: «Ogni anno assistiamo ad un inspiegabile ritardo con cui la Regione destina i fondi per l'attivazione dei presidi di soccorso e talvolta i concessionari del servizio non sempre rispettano le condizioni richieste – denuncia Iacampo – Infine deve essere predisposto un programma sull'informazione e l'educazione finalizzata alla sicurezza della balneazione, coinvolgendo le scuole ma anche tutti i cittadini».

L’augurio

Infine l’augurio che vengano programmati «in tempi utili incontri operativi tra tutti i soggetti coinvolti per organizzare, prima di ogni stagione estiva, il servizio di salvamento teso ad una migliore e più mirata organizzazione di prevenzione e soccorso, con strutture, mezzi e operatori opportunamente formati», conclude Iacampo.

RIPRODUZIONE RISERVATA