Troppe buche, pedoni a rischio  

Girare a piedi per le vie della città è un rischio. Soprattutto a causa delle buche sull’asfalto e dei marciapiedi sconnessi.

Lo scorso anno sono stati 21 i pedoni che hanno riportato ferite e in alcuni casi anche fratture, cadendo nel manto stradale dissestato e 24 gli automobilisti che per lo stesso motivo hanno riportato danni alle auto.

Perché se è vero che l’amministrazione ha asfaltato diverse strade e altre saranno sistemate a breve, è altrettanto vero che sono ancora tante le vie che devono fare i conti con le buche, dal centro al litorale. E sono ancora di più i marciapiedi che si trovano in condizioni critiche con le mattonelle dissestate e traballanti.

Il tour

Basta farsi un giro per i diversi quartieri per rendersi conto della situazione. In via Gramsci si attendono ancora i ripristini dei lavori Enel iniziati a maggio dello scorso anno. All’incrocio con via Cilea e via Scarlatti ci sono trincee che tagliano la strada da parte a parte.«Sono inciampato tante volte», si lamenta Antonio Medda, 77 anni, «ci sono buche ovunque e via Gramsci è in condizioni pietose. Ma preoccupano le condizioni dei marciapiedi, non ce n’è uno dove si possa camminare tranquilli». Poco distante l’asfalto frana anche in via Cilea. «Ma anche vicino a via Cardano ho rischiato di cadere», commenta Silvana Paulis, 70 anni, «bisogna tenere sempre gli occhi aperti altrimenti davvero a casa non torni senza danni».

Proteste

Altro quartiere, stessi problemi. L’asfalto si gretola anche in via Marconi e in via Sicilia, dove il manto era stato rifatto a nuovo poco più di due anni fa. «Qui hanno passato il nuovo bitume soltanto pochi anni fa», dice Luigi Lilliu 71 anni, «e adesso è già in queste condizioni. Ma protestare non serve, non cambia niente. Le strade sono in condizioni pietose: scavano, poi tempo dopo rattoppano e alla fine frana di nuovo. Insomma non se ne viene fuori».Anche Giampaolo Boi riferisce di essere caduto, in una buca all’inizio di via Bonaria.

Le radici degli alberi

Il tour a ostacoli è anche nei marciapiedi in via Verdi, in via Sicilia, in via Cilea dove cemento o mattonelle si sgretolano e lo stesso accade anche in pieno centro in piazza Sant’Elena, in via Marconi, in via D’Annunzio, in via Cagliari. Un elenco lunghissimo che potrebbe continuare ancora. E poi ci sono i marciapiedi distrutti dalle radici degli alberi imbrigliati in aiuole troppo piccole in via Brigata Sassari e in via Volta, solo per citarne due tra tanti esempi.

