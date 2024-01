«Troppe buche, le rotonde sono pericolose» 

“Benvenuti a Carbonia”, ma per chi arriva da due delle principali maxi rotonde sulla statale 126, non è esattamente un benvenuto: buche, crepe, cedimenti sono il biglietto da visita. Sebbene il problema non sia una questione estetica, ma di sicurezza: fra le voragini occorre fare gli slalom. Succede ad esempio nella rotonda di Is Maccionis, un grande raccordo con al centro un mini parco ben curato: «Le imperfezioni – racconta Fabio Pistis, un motociclista di Carbonia che spesso partecipa a raduni – sono evidenti da anni e per chi vi transita con le due ruote, quindi anche i ciclisti, le insidie sono enormi: rattoppare provvisoriamente costerebbe poche centinaia di euro».

Stessa scena nel maxi rondò di Is Gallus, dove anni fa il Comune intervenne con dei rattoppi: la sede stradale si è già sgretolata in più punti, come se il bitume fosse di cartone, e in altri si è sollevata come se fosse avvenuta una scossa di terremoto. Inoltre, è ancora ko uno dei lampioni che l’anno scorso era stato colpito da una macchina: «Quindi – accusa Francesco Piras, uno dei residenti - è carente anche l’illuminazione». Sia la rotonda di Is Maccionis e di Is Gallus facevano parte una quindicina di anni fa dei lavori di messa in sicurezza della statale 126. Tranne che nell’ingresso principale di Sirai, teatro sovente di incidenti perché resta un incrocio a raso: qui il rondò non è mai nato perché il Comune perse una causa contro i gestori di un esercizio commerciale che sorge davanti al crocevia. A chi appartengano i rondò sulla statale resta un mistero: da anni sono in corso interlocuzioni fra Comune e Anas per capire a chi tocchi la gestione di questi punti critici.

RIPRODUZIONE RISERVATA