Troppe blatte, via al piano per eliminarle 

Via al piano di disinfestazione da blatte nel centro di Selargius: lunedì prossimo i tecnici della Proservice saranno nelle vie Firenze e Istria. Le operazioni di bonifica - che saranno concentrate in corrispondenza dei pozzetti stradali delle fogne - inizieranno alle 9 e si concluderanno alle 10,30 circa.

Nell’avviso diffuso dal Comune vengono anche ricordate le regole da seguire per i cittadini che vivono a ridosso delle zone dove si concentra l’attività di disinfestazione: «Allontanare dalle adiacenze della strada biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento». Viene chiesto anche di «tenere gli infissi esterni chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo la conclusione», e si consiglia di non passare nei 30 minuti successivi al trattamento. (f. l.)