«Troppe barriere architettoniche» 

La città non è a misura di disabile, nemmeno dopo i nuovi lavori di riqualificazione. Il tema è approdato più volte in Consiglio comunale (anche in quello del 19 marzo), in un duro scontro tra Francesco Guccini e il primo cittadino Andrea Soddu.

«La città è ricca di barriere architettoniche, basta fare una passeggiata per rendersene conto. Anche negli ultimi lavori eseguiti i problemi restano tanti. Per questo avevamo bisogno di un Disability manager, che non serve solo per i disabili in carrozzina o con difficoltà motorie, ma anche a genitori, anziani, bambini. Per tutta la comunità. Mi sembra il minimo in una società civile», sostiene in sintesi Guccini. Ad oggi la situazione di strade e marciapiedi è migliorata dal punto di vista del decoro (ossia non si notano più grosse criticità in alcune vie), ma ancora si fatica a trovare soluzioni su misura per tutti. Quando ci sono, invece, sono a misura di disabile in carrozzina con accompagnatore, escludendo altre disabilità o la possibilità per quelli in carrozzina di percorrere la città in autonomia.

