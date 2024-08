«Troppe barriere architettoniche in città» 

Mentre il Comune si appresta a preparare il prossimo appalto per il rifacimento delle strade (500mila euro l’importo stanziato), chi ha problemi motori chiede che vengano eliminate le barriere architettoniche presenti in modo particolare nei marciapiedi davanti alle strisce pedonali. Di recente sono stati realizzati attraversamenti rialzati senza però lo scivolo nel marciapiede. Il caso più emblematico è quello di via Cesare Cabras, dove pochi mesi fa ne è stato fatto uno di fronte al Caffè Mistral. Per permettere di attraversare in sicurezza è stato tagliato un pezzo di spartitraffico, ma il gradino nel marciapiede in entrambi i lati della carreggiata c’è ancora. «Si è tolta una barriera ma ne hanno lasciata un’altra», commenta Anna Pelgreffi, che abita in via Spiga e soffre di osteoporosi cronica che la costringe a usare spesso il deambulatore. Un residente di via San Fulgenzio, Davide Corda, aggiunge: «Anche qui non molto tempo fa hanno fatto un attraversamento rialzato senza scivolo. Quando accompagno mia madre in sedia a rotelle devo sollevare la carrozzina per poter salire sul marciapiede». Stessa situazione anche in via Giulio Cesare e altrove. Intanto il Comune ha realizzato un questionario online per raccogliere segnalazioni per la stesura del Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche). La cellula sarda dell’Associazione Luca Coscioni dice la sua tramite la segretaria Laura Di Napoli: «Ribadisco la nostra disponibilità a collaborare con Monserrato e consiglio al Comune di usare l'app che permette ai cittadini di segnalare le barriere in pochi secondi».

