«Troppe barriere architettoniche» 

Sul tema torna a dire la sua anche la sezione sarda dell’associazione Luca Coscioni che, con l’Anci regionale, nel 2016, mandò una comunicazione al Comune per chiedere che venisse adottato il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). E in virtù di questa richiesta fu scritta la mozione poi approvata all’unanimità. «I cittadini devono poter segnalare con maggiore facilità le criticità – dichiara Laura Di Napoli, presidente regionale dell’associazione -. Chi effettua i lavori può anche sbagliare, ci mancherebbe. È anche possibile che un lavoro progettato in un certo modo poi venga ultimato con qualche errore. I cittadini, avendo la possibilità di interagire agevolmente con l’ufficio competente, può segnalare l’eventuale problema in maniera tale che venga risolto. Con il Peba sarebbe tutto più facile». Di Napoli assicura che l’associazione Luca Coscioni è disponibile a collaborare con la Città Metropolitana: «Sarebbe opportuno dare termini di tempo ristretti ai vari Comuni perché questi comincino a intervenire sull’abbattimento di tutte le barriere. Noi ci siamo. Se vogliono contattarci, sia l’amministrazione comunale che i cittadini, possono scriverci».

Nel 2017 Zucca presentò una mozione votata all’unanimità: «La Giunta si impegnò, a partire da tutti i nuovi interventi, a eliminare le barriere. A oggi in molti marciapiedi ci sono ancora pali che impediscono il passaggio alle carrozzine. E molte delle pendenze non sono a norma. Proprio in virtù del rifacimento delle strade e delle ciclabili, ci chiediamo perché non si sia approfittato per abbattere gli ostacoli ancora presenti».

Minoranza all'attacco a Monserrato sulle barriere architettoniche. «In via Decio Mure le strisce pedonali sono interrotte dal cordolo di una pista ciclabile. Come fanno i disabili ad aggirare l’ostacolo?». I consiglieri Andrea Zucca e Valentina Picciau, intervengono sul tema dell’accessibilità. Sanno che la riqualificazione di strade e marciapiedi verrà fatta anche qui, «ma le barriere vanno eliminate mentre si fa il rifacimento. Se rimangono anche dopo, è inutile».

La vecchia mozione

Le associazioni

La maggioranza

La replica al presidente della Commissione Lavori pubblici Saverio De Roma, il quale ribadisce che la Giunta sta provvedendo ad eliminare le barriere architettoniche con l’ampio intervento di riqualificazione di strade e marciapiedi già avviato: «In via San Gavino nel 2020 è stata rifatta la prima parte dei marciapiedi abbattendo gli ostacoli, e ora i lavori stanno proseguendo in tutta la via» spiega. «Stessa cosa in via Sorgono, via Riu Mortu, via Seneca e via San Valeriano. Ci stiamo attenendo alle nuove normative. Ovviamente dobbiamo tener conto dei fondi a disposizione; l'amministrazione, con il piano annuale dei lavori pubblici, sta asfaltando dove prima c’erano strade malconce. In via Terralba il percorso pedonale sul lato sinistro non era consentito, perché vi erano parcheggi su ambo i lati. Abbiamo risolto anche questo problema. Non si può fare tutto subito, ma stiamo eliminando le barriere».

