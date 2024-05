Troppe barriere architettoniche: c’è anche un palo sul marciapiede 

I lavori per rendere Quartucciu più inclusiva sono in corso, ma c’è ancora chi deve fare i conti con le numerose barriere architettoniche, che limitano chi non è in grado di muoversi autonomamente. Un esempio è in via Domusnovas, dove all’angolo con via degli Ulivi non solo il marciapiede si restringe, ma al centro c’è anche un palo dell’illuminazione pubblica che costringe i pedoni a scendere in strada per superare l'ostacolo.

«Ricevo numerose segnalazioni di persone in difficoltà che non riescono a muoversi serenamente», afferma Vinicio Piras, candidato consigliere nel gruppo “Quartucciu nel cuore” alle ultime elezioni comunali, «esiste una normativa che tutela i disabili, ma vedo che il Comune continua a prestare poca attenzione alle esigenze reali della cittadina: è un continuo “faremo”».

Piras, in campagna elettorale, aveva denunciato la presenza delle barriere architettoniche in più punti della città, realizzando anche un reportage fotografico che ripropone tale e quale oggi. «Disabili, mamme con bambini, ma anche persone normodotate mettono quotidianamente a rischio la propria incolumità», conclude: «In alcuni punti, le dimensioni dei marciapiedi stesso non rispettano le misure minime richieste».

RIPRODUZIONE RISERVATA