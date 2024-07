«Troppe auto, strada insicura» 

È la principale arteria di Cala Gonone e il tratto terminale della provinciale 26: viale Colombo è ritenuta strada pericolosa, rumorosa per via del traffico eccessivo e trascurata dall’amministrazione comunale. A puntare il dito è un comitato di cittadini, firmatario di una lettera in cui già nel 2021 si chiedeva al Comune una verifica dei parametri acustici e misure urgenti per deviare il traffico diretto verso il porto sulla circonvallazione a monte.

A rinvigorire la richiesta di intervento, l’interrogazione consiliare di Maria Lucia Cossu, residente frontaliera su viale Colombo e prima firmataria della petizione. «Perché in questi anni - chiede la consigliera - nonostante le rilevazioni dell’Arpas e le richieste dei residenti il Comune non ha fatto niente per migliorare la situazione?». A guardare i dati dei rilevamenti, misurati nell’agosto 2023, i valori di inquinamento acustico medio sono dell’ordine di 65,5 Db nel periodo diurno e 61 in quello notturno, con picchi di 90 Db.

Valori che per la vicesindaca Antonietta Fancello sarebbero tollerabili e comunque non così gravi da richiedere impegno di risorse pubbliche. «Il problema è risolvibile dagli stessi privati con l’impiego di pannelli fonoassorbenti - afferma -. Sulla possibilità di rallentare il traffico mediante dossi sussistono delle difficoltà, come la necessità di lasciare viale Colombo come corsia preferenziale per i mezzi di emergenza». A leggere i commenti social a sostegno della battaglia di Cossu, il vero problema di sicurezza sono l’elevato traffico e la folle velocità in una strada in discesa, con incroci a raso, residenze private e attività commerciali dirimpetto. Una vera trappola che rappresenta una minaccia per animali domestici e bambini ed è stata più volte teatro di gravi incidenti, anche con esiti fatali. «Come Giunta abbiamo già predisposto interventi per agevolare l’incanalamento del traffico verso la circonvallazione a monte. Verranno installati segnali informativi luminosi e valuteremo l’installazione di autovelox», rassicura Fancello. Cossu ci crede poco: «È urgente una soluzione per garantire la sicurezza di tutti».

