Troppe auto nell’area pedonale 

Nemmeno il tempo di sistemarli che i dissuasori in piazza Santa Maria fanno già discutere.

Erano stati i residenti della zona, che avevano promosso anche una raccolta di firme, a chiedere l’installazione dei paletti per impedire il passaggio di auto e moto in quella che da anni è una piazza pedonale solo sulla carta.

I lavori però non sono andati come si aspettavano. I paletti in ferro infatti sono troppo distanziati tanto che l’accesso è facilissimo e poi non ne sono stati sistemati ai lati da dove entrare è un gioco da ragazzi. Inoltre non sono amovibili come in passato, ma fissi. Tanto da far adirare il Comitato di Santa Maria.

«Hanno sistemato i paletti senza tenere conto che lì ogni anno viene sistemato il palco per la festa di Santa Maria di Cepola», spiega il presidente della festa dell’anno scorso Natale Todde, «prima quando infatti erano presenti, erano amovibili, si toglievano e si rimettevano. Adesso invece come dovremmo fare? Avrebbero dovuto consultarci prima. Inoltre così come sono stati messi non servono a niente perché i varchi restano e le macchine passano lo stesso».

E infatti basta stare per qualche tempo in piazza Santa Maria per rendersi conto che il passaggio delle auto e dei motorini è continuo così come la sosta selvaggia.

«Così sono inutili»

«Secondo me sono inutili perché le auto entrano dai lati» dice Benedetta Testa, 27 anni, «forse è stato risolto qualcosa per chi da via Santa Maria si dirigeva verso via XX Settembre ma non per il verso opposto per chi arriva da via Garibaldi». Francesco Russo, 59 anni, aggiunge: «Li hanno messi lontani uno dall’altro quindi non servono a niente, per non parlare dei varchi laterali. Ne servivano altri tre davanti e almeno 4 ai lati. Hanno fatto un lavoro inutile. In questa piazza non si può camminare, l’altro giorno è passato uno a tutta velocità che mi stava per investire».Anche Rita Orrù, 60 anni, è perplessa. «Ci sono troppi varchi dove possono passare e i rischi per i pedoni restano enormi. Penso soprattutto ai bambini che la sera vengono qui a giocare con i genitori, in uno spazio che in teoria dovrebbe essere sicuro e senza auto e invece è alla mercè delle auto. E se osi dire che qui non si può passare ti prendono anche a male parole».

Lavori da concludere

Dalla Polizia locale assicurano che «i lavori non sono ancora conclusi. Faremo un sopralluogo per valutare le soluzioni migliori. In ogni caso tra un dissuasore e l’altro andranno sistemate delle catene». Quanto alla polemica del Comitato, «anche in questo caso troveremo delle soluzioni per poter montare il palco nel periodo della festa».

Piazza Santa Maria era l’unica rimasta pedonale del progetto della giunta Ruggeri che prevedeva la zona a traffico limitato nelle vie Garibaldi e XX Settembre. Dopo le proteste di residenti e commercianti, questa era stata ridotta ad alcune ore e poi annullata per lasciare pedonale solo la piazza, ma solo sulla carta.

RIPRODUZIONE RISERVATA