Troppe auto in sosta vietata in occasione dei funerali 

Troppe auto parcheggiano le auto in piazza Chiesa durante i funerali a Settimo. Una realtà che non è sfuggita ad alcuni cittadini e al sindaco Gigi Puddu che si rivolge direttamente ai cittadini, ricordando anche la presenza del cartello di divieto. «Da un po’ di tempo durante i funerali - ha scritto il sindaco - viene constatata la presenza di auto parcheggiate all’interno di piazza Giovanni XXIII (la nostra piazza Chiesa). Forse è utile ricordare a tutti che nella piazza - aggiunge il primo cittadino - vige il divieto di accesso alle auto, fatta eccezione per i carri funebri».

Puddu aggiunge che «vorrebbe davvero evitare l’intervento della Polizia municipale durante i funerali per sanzionare le auto parcheggiate all’interno della piazza, a maggior ragione di quelle appartenenti ai parenti dei defunti.Tuttavia, forse è utile richiamare tutti al rispetto delle regole di civile convivenza nella nostra comunità».

Il sindaco chiude dicendo che «in mancanza di questo rispetto, d’ora in avanti in occasione dei funerali si richiederà una più assidua presenza dei vigili urbani, incaricati di sanzionare ai termini di legge gli eventuali trasgressori».

In tanti recuperano il parcheggio per la sosta della propria auto recuperano nelle strade vicine alla chiesa ed in particolare nella stradina che fiancheggia il parco. Divisi sulla questione i cittadini: c'è chi si dice contrario al parcheggio nella piazza Chiesa durante i funerali, chi propone di consentire la sosta almeno ai familiari del defunto, evitando l’occupazione del sagrato: si chiede così che il parcheggio sia possibile almeno per il coniuge o per un familiare stretto. Ma non tutti sono d’accordo: «Costa poco fare 50 o 100 metri a piedi per raggiungere la chiesa a piedi: il sagrato va salvato da ogni possibile danneggiamento». (r. s.)

