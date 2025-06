Troppe auto, il caos è quotidiano 

Parlare di via Crucis non è un’esagerazione. Spostarsi in auto in città sta diventando sempre più complicato. Tra cantieri, deviazioni, semafori non intelligenti e maleducazione degli automobilisti, i percorsi e i tempi di percorrenza sono aumentati a dismisura. A niente serve appoggiarsi alla mobilità sostenibile che al momento esiste solo sulla carta e nelle discussioni accademiche. Pullman e taxi, non avendo corsie preferenziali, finiscono intrappolati nel caos del traffico. Ecco che la competitività con l’auto privata non regge il confronto. La metro di superficie (che è meglio chiamare tram) è un’incompiuta che fotografa il resto dei lavori pubblici in città: un disastro. I bus del Ctm rimangono l’unica alternativa economica e morale per chi vuole fare a meno dell’auto propria. Ma spesso e volentieri non riescono a rispettare la tabella di marcia, e non certo per responsabilità degli autisti, ormai abituati a manovrare i “bisonti della strada” tra biciclette, scooteristi scatenati e macchine parcheggiate in doppia fila.

Tutti in auto

Mauro Coni è professore universitario e ingegnere trasportista. «Il Piano della mobilità è come un’orchestra dove manca il direttore e ognuno suona per i fatti suoi. Ogni giorno nel capoluogo entrano 180.000 auto che vanno a sommarsi alle 130.000 dei residenti. facile capire che 310.000 vetture nelle strade cittadine sono un’enormità».

Per il docente universitario è fondamentale contingentare gli ingressi fornendo alternative ai pendolari. «Sino a oggi è stato fatto poco o niente». E illustra una situazione paradossale. «Dal bacino dell’Oristanese e dell’Iglesiente, servite dalle linee ferroviarie, arrivano a Cagliari 45.000 persone. Sapete quanti passeggeri utilizzano il treno? Appena 1.000». Con questi numeri parlare di mobilità sostenibile diventa imperativo. Ma come governare il traffico cittadino? «Pagare 50 centesimi per un’ora di sosta è troppo poco. Con 2 euro si può lasciare la macchina tutta la mattina, perché si dovrebbe utilizzare il bus? È evidente che sono necessarie serie politiche tariffarie per arginare il problema».

Corsie promiscue

Perché i bus del trasporto pubblico stentano a diventare il mezzo di trasporto principale in città? «La risposta è semplice, perché non viene fatto niente per renderli attraenti». Italo Meloni, Italo Meloni, direttore del Cirem e professore di Pianificazione dei trasporti all’Università di Cagliari, lo spiega tutti i giorni ai suoi studenti, senza che però il ragionamento venga assimilato da chi governa. «Se gli autobus viaggiano in corsie promiscue è chiaro che non sono competitivi con i mezzi privati. È fondamentale migliorare l’affidabilità del servizio. Avendo poche corsie riservate, i pullman subiscono stop e rallentamenti».

Meloni mette l’accento sull’inciviltà degli automobilisti. «Troppe auto in divieto di sosta nelle strade dove transitano le principali linee di collegamento, corridoi che dovrebbero essere più fluidi». Via Paoli, via Sonnino, via Tuveri, via Is Mirrionis, via Roma sono terra di nessuno. Poi i parcheggi. «Come è possibile che siano stati istituiti parcheggi a spina di pesce in via Roma e in via Sassari, una soluzione adatta solo nelle zone residenziali? Strade a una corsia dove chi entra o esce dal posteggio blocca il traffico. E i mezzi pubblici»

