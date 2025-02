«Troppe assenze, via dal Consiglio» 

Angelo Padiglia, consigliere comunale di minoranza con record di preferenze (e allenatore della squadra locale di calcio che milita in Prima Categoria), è stato dichiarato “decaduto” dal Consiglio. Una decisione presa da una parte della maggioranza (sei i voti che ne hanno decretato la decadenza, quelli degli unici consiglieri presenti e del sindaco Marco Antonio Siddi) che non ha accolto le giustificazioni prodotte dallo stesso Padiglia, e cioè due certificati medici. Una decisione che Padiglia e l’intero gruppo di minoranza sono pronti ad impugnare di fronte al Tar.

Lo scontro

Lo scontro tra il sindaco e il consigliere è entrato nel vivo lo scorso 5 novembre quando il primo cittadino, dal momento che Padiglia aveva disertato le ultime quattro sedute senza giustificazioni, ha avviato la procedura di decadenza. L’opposizione è passata subito all’attacco: «Il teorema che bastino quattro assenze – ha detto il capogruppo Alberto Cuccu – è infondato, la maggioranza non ha considerato gli aspetti garantistici della procedura. La decadenza non può riguardare un deliberato astensionismo di un consigliere o di un gruppo politico perché rientra nel novero delle facoltà a disposizione delle opposizioni». Minoranza che poi, ogni qualvolta è stata portata in discussione la procedura di decadenza, ha abbandonato l’Aula.

Le giustificazioni

A sua volta Padiglia dopo l’avvio della procedura, e comunque entro il termine di venti giorni dalla richiesta del sindaco, ha inoltrato via Pec i certificati medici che giustificavano le assenze. Secondo il sindaco però la condotta del consigliere sarebbe comunque negligente e dunque le giustificazioni non possono essere accolte. «Se l’opposizione – spiega Siddi - non avesse disertato le sedute con questa sorta di strategia improduttiva si sarebbe risolto tutto subito». Quanto a Padiglia «è emersa negligenza e totale disinteresse per il ruolo che gli elettori gli hanno assegnato, su 24 adunanze ne ha disertato 18 dimostrando scarsissima attenzione per il ruolo che ricopre». Siddi sottolinea infine che «le giustificazioni sono pervenute dopo l’avvio del procedimento nonostante ne fosse già in possesso». Tutti elementi che, sempre secondo il sindaco e i consiglieri di maggioranza presenti (Scroccu, Cuccu, Fundoni, Zummo e Melis), non possono che portare al mancato accoglimento delle giustificazioni e quindi alla decadenza.

La replica

Di tutt’altro avviso Angelo Padiglia e l'intero gruppo di minoranza: «Impugneremo subito la decisione nelle sedi opportune – spiega Padiglia – e valuteremo anche eventuali profili penali di responsabilità da parte di chi ha votato la delibera». Lo scontro tra maggioranza e minoranza, insomma, non si ferma qui.

