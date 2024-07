«Troppe assenze, Pes lasci il Consiglio» 

«Si sta violando non solo lo statuto comunale, ma anche la democrazia cittadina, che per mesi è stata rappresentata dalle assenze di un consigliere».

Così Federico Garau, il primo dei non eletti alle passate comunali, continua a rivendicare uno spazio fra i banchi del Consiglio a scapito di Beppe Pes: «Il quale ha raggiunto la bellezza di dodici assenze consecutive. - precisa Garau - È pertanto potenzialmente “destituibile” se solo il presidente del Consiglio comunale e anche consigliere della Regione, Alessandro Pilurzu, avesse applicato, così come suo dovere, lo statuto comunale».

Nei giorni scorsi, il sollecito di Garau ha ottenuto dei riscontri da parte del ministero dell’Interno, il quale ha impugnato la segnalazione e contattato la Prefettura territoriale di Cagliari che a sua volta ha informato l’assessorato regionale Enti locali, Finanze e Urbanistica.

«Vedremo come si evolverà la situazione. - commenta il presidente Pilurzu - Al momento, a seguito della seconda nota inviata da Garau, non abbiamo avuto alcun riscontro dagli enti preposti. Si tratta comunque di un episodio quantomeno singolare, antipatico costituzionalmente, mai era capitato che dall’esterno del Consiglio si facessero delle pressioni per far decadere un membro. Inoltre è il Consiglio stesso a decidere se intervenire o meno e il consigliere Pes ha il diritto di giustificare le proprie assenze prima che si esprima l’Aula. Fra l’altro, fra la prima e la seconda nota di Garau, lo stesso Pes ha ripreso regolarmente i lavori dell’assemblea civica».

RIPRODUZIONE RISERVATA