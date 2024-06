Troppe assenze, Pes lasci il Consiglio» 

«Io primo dei non eletti per statuto dovrei subentrare in Consiglio a chi nelle ultime dieci sedute in Aula non è stato presente». Così Federico Garau con una richiesta fatta pervenire al presidente del Consiglio comunale, al segretario del Comune d’Iglesias, al Ministero dell’Interno, alla prefettura di Cagliari e all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), chiede l’attivazione dell’iter disciplinare per assenze ingiustificate che porterebbero alla decadenza di un membro eletto nelle ultime elezioni comunali.

La richiesta

Il banco vuoto è quello di Giuseppe Pes, il cardiologo che nel maggio del 2023 ha concorso alla carica di primo cittadino, guidando la colazione in concorrenza a quella dell’uscente e poi riconfermato sindaco Mauro Usai. Una coalizione che poteva contare anche sul sostegno della lista “Movimento civico Iglesias”, capitanata dal consigliere d’opposizione uscente Federico Garau, risultato al netto dei risultati scaturiti dalle urne, il primo dei non eletti.

<Ringrazio Pes per quanto compiuto in campagna elettorale - dichiara Garau - ma sollecitato dagli elettori e da tanti altri cittadini, reputo sia giusto segnalare agli organi competenti, che ci sarebbero tutti gli elementi per poter procedere con la revoca dell’incarico per il numero di assenze continuative e ancora non giustificate, in Consiglio comunale. Si tratta di una dinamica corretta nei confronti degli elettori, di rispetto verso un ruolo in Aula che deve prevedere una rappresentanza attiva».

La reazione

«Troveremo il modo per risolvere la situazione. - commenta Beppe Pes, eletto fra i banchi quale espressione del gruppo “Centro popolare” - Per fortuna o per sfortuna a seconda dei punti di vista, il mio lavoro lascia davvero poco margini ad altri tipi d’impegno». Il cardiologo non esclude la possibilità di presentare le dimissioni dalla funzione di consigliere comunale, escludendo pertanto l’attivazione della procedura prevista dallo statuto.

Una procedura che se avviata comporterebbe il medesimo iter: «Il consigliere non presente ha il diritto di giustificare le assenze. - spiega il presidente del Consiglio Alessandro Pilurzu - Le stesse , presentate, passeranno poi al vaglio del Consiglio. In questo momento il prossimo passo da effettuarsi è quello di rendere noto al consigliere Pes la richiesta d’avvio della procedura per la decadenza del ruolo, che può essere avviata in seguito a quattro assenze non giustificate».

Sull’argomento interviene anche Simone Saiu, consigliere d’opposizione eletto nella lista “Insieme” che sostenuto la candidatura del cardiologo: «Sarò sempre grato a Pes. Sono certo che se avesse vinto le elezioni si sarebbe dedicato con dedizione alla politica. Comprendo la decisione di voler continuare a salvare vite come ha sempre fatto. Per questo credo che lasciare il posto a Garau, che può dare un contributo importante alla comunità, perché una città senza spirito critico è sempre una cosa negativa, anche per chi governa».

