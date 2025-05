Troppe assenze, Comandini striglia i gruppi consiliari FdI: decadenza, Todde in aula 

La seduta non era, obiettivamente, una delle più attese. Non certo uno snodo cruciale della legislatura, ecco. In più, la convocazione di lunedì mattina è abbastanza inusuale, e può aver creato qualche problema soprattutto a chi doveva tornare dal proprio collegio elettorale, più o meno remoto. Però quei banchi vuoti erano davvero troppo vuoti, anche a voler concedere le attenuanti generiche ai consiglieri. E allora il solitamente placido Piero Comandini si è infuriato.

Voce nel deserto

Davanti a lui, appena una dozzina di onorevoli. Con tutte quelle assenze non si poteva andare avanti. E allora il presidente del Consiglio regionale ha dovuto sospendere la seduta appena iniziata (era convocata per le 11) e aggiornarla alle 12.30. Non senza riunire d’urgenza i capigruppo per una decisa tirata d’orecchie. Lui non vuole parlarne («questioni interne»), ma i presenti forniscono versioni conformi: «Era davvero molto arrabbiato».Con entrambi gli schieramenti, ma presumibilmente soprattutto con la maggioranza, che è la prima a dover garantire il numero legale.

Comprensibile l’ira di Comandini, a maggior ragione dopo le recenti discussioni sui dati ufficiali relativi ai lavori dell’Aula nell’attuale legislatura: 40 sedute in nove mesi, una media di 15 ore trascorse tra i banchi ogni 30 giorni. La produttività degli eletti si misura da tanti fattori, certo, ma se già quei freddi numeri hanno alimentato le maldicenze, figurarsi l’immagine di un’aula semideserta per discutere di argomenti comunque importanti (ieri per esempio si trattava della legge sulla proroga delle graduatorie, che sta a cuore a tanti lavoratori).

È servito poi un altro rinvio – anche perché mancava la Giunta, in gran parte impegnata al Festival delle Regioni: poi è arrivato l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu – ma alla fine la sfuriata presidenziale è servita. I vari gruppi hanno ricostituito un livello accettabile di presenze e il Consiglio ha potuto esaminare e approvare la legge, che vedeva Camilla Soru (Pd) come prima firmataria e relatrice, che prolunga i termini di validità di alcune graduatorie per le assunzioni alla Regione e nel sistema sanitario regionale. Provvedimento atteso e condiviso, tanto che è stato valutato positivamente anche dall’opposizione, a partire dal relatore di minoranza Angelo Cocciu (FI), e – dopo il via libera a qualche emendamento – è stato approvato all’unanimità.

Minoranza all’attacco

Il “caso assenteisti” è però riecheggiato in alcune dichiarazioni dell’opposizione durante il dibattito assembleare. Franco Mula (Fratelli d’Italia) ha chiesto a Comandini di garantire «più operosità» da parte dell’aula, e sempre da FdI il vicecapogruppo Fausto Piga ha collegato la pigrizia della maggioranza alle tensioni tra la governatrice Alessandra Todde e i suoi alleati, segnatamente il partito di maggioranza relativa, ossia il Partito democratico.

A proposito di Todde, Piga ha anche rilanciato in aula le voci, circolate a più riprese nelle ultime settimane, di un avviso di garanzia nei confronti della governatrice sul caso decadenza (forse per le differenti versioni date al Collegio di garanzia sulle proprie spese elettorali): «Magari è solo un pettegolezzo», ha aggiunto il consigliere di FdI, «ma a questo punto dev’essere la presidente a venire in Consiglio e dirci chiaramente se è vero o no».

