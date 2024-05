«Troppe antenne telefoniche, ora basta» 

Spuntano come funghi sul territorio cittadino. Le ultime sono state installate a ridosso delle abitazioni in via Urzulei, ma anche adiacenti al centro polivalente “Raffaele Piras”. Sono le antenne telefoniche, che stanno creando forti perplessità nella cittadinanza. A sollevare il problema durante l’ultimo Consiglio comunale, il consigliere dell’opposizione, Franco Paderi che ha presentato un’interrogazione alla Giunta Pisu «sulla continua installazione di nuove antenne di telefonia mobile».

A Quartucciu, a oggi, non esiste alcun regolamento che ne disciplini la materia. «È vero che si tratta di opere di pubblica utilità, ma è anche vero che serve un’adeguata pianificazione che detti regole e garanzie, altrimenti il nostro territorio diventa una vera e propria terra di conquista in cui tutti si sentono autorizzati ad agire senza regole», affermano la capogruppo di “Quartucciu nel cuore” e quello del gruppo Misto, Franco Paderi.

Nuove regole

«L'unica strategia proponibile per impedire che ciò avvenga è intervenire sul piano regolamentare e sulla pianificazione urbanistica di esclusiva competenza comunale», proseguono gli esponenti della minoranza, rimarcando che il decoro urbano e la salute dei cittadini non può sottostare all'azione degli operatori privati del mercato che tendono a massimizzare gli investimenti.«Abbiamo la responsabilità di difendere il territorio, il decoro ma anche i nostri concittadini che, tra l'altro, si vedono svilire il valore delle proprie abitazioni in prossimità delle quali si trovano, da un giorno all'altro, posizionata una nuova antenna», incalzano Paderi e Vacca, ricordando che di recente questo si è verificato anche in un’area privata in via Alghero. «O nell’area comunale adibita a cantiere dove il traliccio, nonostante lo spazio disponibile non manchi, è stato posizionato proprio a ridosso di un palazzo.

Le batterie di accumulo

Si tratta di fare scelte politiche mirate per fornire agli uffici gli strumenti idonei a intervenire», aggiungono e chiedono «una maggiore sensibilità per il rispetto e la difesa del nostro territorio e per la salute delle cittadine e dei cittadini di Quartucciu. Almeno questa volta, speriamo non si traduca con il nulla di fatto registrato con il QuartucciuBess», il progetto di EnergyQ1 Bess ed Enel Green Power Italia che prevede l’installazione di un sistema di accumulo a batterie in alcuni terreni privati a Separassiu, nelle campagne quartuccesi, dove, tra l’altro, i lavori sono iniziati proprio nei giorni scorsi.

«Tutto in regola»

«Delle antenne me ne sono occupato subito», assicura l’assessore al patrimonio, Carlo Secci: «Sono andato a vedere le autorizzazioni e come mi hanno confermato gli uffici sono complete di tutto, in particolare del parere favorevole sia dell’ufficio regionale paesaggio sia dell’Ente che verifica quelle che sono le radiazioni delle stesse. E tutte rientrano nelle norme previste del 5G». Secci è però d’accordo sulla necessità di un regolamento comunale che ne determini le installazioni. «Riguarda l’urbanistica, ma ci possiamo lavorare nel momento in cui facciamo l’adeguamento del Puc al Ppr e decidere così quali aree destinare al montaggio di queste di queste antenne. Il Comune al momento può solo controllare che i segnali non siano superiori a quelli dichiarati».

