Troppe alghe, parcheggi gratis a Monte Turnu 

A Monte Turnu, uno delle cale più suggestive di Castiadas, non si paga più il parcheggio. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale perché la spiaggia, sin dal mese di maggio, è invasa dalla posidonia oceanica (e dunque molti turisti la evitano). A poco o nulla sono valsi i numerosi interventi di pulizia effettuati da una ditta incaricata dal Comune (con il nulla osta della Regione): la posidonia è ritornata sempre in grandi quantità, rendendo difficoltoso l’accesso al mare (si è formata una sorta di barriera sul bagnasciuga). «Abbiamo ritenuto doveroso – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni - adottare un provvedimento concreto a favore dei turisti e delle attività economiche locali, già messe a dura prova da una stagione turistica breve e, appunto, dalle difficoltà operative legate alla condizione della spiaggia».

La situazione

In realtà già a luglio, proprio a causa della posidonia, i parcheggi a pagamento erano stati sospesi in attesa dell’intervento di pulizia. Gli operai hanno lavorato durante il giorno per poi, la mattina successiva, ritrovarsi punto e capo: la posidonia ritornava sempre negli spazi da dove era stata tolta. Ai primi di agosto invece – con grande sorpresa dei turisti – ci ha pensato una mareggiata a pulire la spiaggia. Sono stati ripristinati i parcheggi a pagamento e la ditta incaricata è ritornata a casa (senza aver risolto granché, a parte il grande impegno). A fine agosto nuova mareggiata e nuova invasione di posidonia. A farne le spese - oltre al Comune che ha dovuto rinunciare agli incassi dei parcheggi e pagare la ditta, circa 80mila euro - lo stabilimento dell’Iki Beach, uno dei punti di riferimento della costa sud orientale.

Le reazioni

«Come prima cosa – ha spiegato Giorgio Murgia, uno dei titolari dell’Iki – ringraziamo il Comune per tutti gli sforzi fatti. Purtroppo la posidonia, che è sinonimo di mare in ottima salute, ha fatto desistere i frequentatori della spiaggia. Abbiamo registrato un calo, rispetto allo scorso anno, del 60 per cento. Come abbiamo detto più volte, la natura dà, la natura prende».

Il primo cittadino, in una sorta di lettera aperta, ha invitato i turisti a visitare comunque la cala già riconosciuta come la più bella d’Italia: «Rimane un luogo di straordinaria bellezza, che merita la nostra presenza, il nostro rispetto e il nostro affetto». E in più sino alla fine della stagione (a meno che la posidonia non sparisca del tutto e dunque la spiaggia ritorni fruibile in tutto e per tutto) non si pagano i dieci euro giornalieri per il parcheggio. Sino ad oggi però, almeno per una volta, ha vinto la posidonia.

