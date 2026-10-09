SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sestu.
10 ottobre 2026 alle 00:38

Troppe aiuole trasformate in discariche 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da anni ormai gli alberi in via della Resistenza sono solo un ricordo. Sono stati rimossi anni fa, ma le formelle che li ospitavano, ora vuote, ci sono ancora. E sono diventate l’ennesima scusa per comportarsi da incivili.

«C’è chi butta cartacce o sigarette, ma peggio ancora c’è chi le usa per far fare ai cani i bisogni, e naturalmente senza pulire», si sfoga Francesco Vargiu, residente nella strada. La richiesta degli abitanti è di far sparire le formelle. Un’esigenza condivisa anche dal Comune: «Non si può ripiantare qualcosa, lo spazio è ridotto e, renderebbe le piante instabili o poco sane», spiega l’assessora al Verde e Quartieri Periferici Roberta Recchia, «e nemmeno è possibile allargare le formelle, perché ridurrebbe lo spazio ai pedoni. L’unica soluzione è lasciare il marciapiede sgombro e chiudere le formelle. Dove i marciapiedi sono stretti, la priorità deve essere la sicurezza dei pedoni. Stiamo valutando la migliore soluzione per individuare le modalità di intervento più appropriate».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Capitan Deiola è già tornato

l L. Piras, Spignesi
Il focus

Fusione degli aeroporti, la Giunta insiste Ignorati i rilievi della Corte dei conti

Il piano di cessione di Cagliari-Elmas resta senza alcun bando 
Al. Car.
politica

Elezioni più vicine, ma sulla nuova legge c’è il rischio ricorsi

Mattarella firma il testo sulle regole del voto Il Campo largo prepara la via per la Consulta 
Capodanno 2027

Sassari regina, Alghero al buio

Nel capoluogo entusiasmo per Zucchero, nella città catalana poche certezze 
Caterina Fiori Tania Careddu
Le manifestazioni

«Scuole inadeguate» Fumogeni e lanci di uova alla protesta degli studenti

Cagliari, lo sciopero rischia di degenerare Al Giua anche un principio d’incendio   
Umberto Zedda
Meteo

Doppia tromba d’aria devasta il Trapanese «Una scena di guerra»

Ondata di maltempo colpisce la Sicilia «Sei bambini feriti a scuola, case distrutte» 