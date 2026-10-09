Troppe aiuole trasformate in discariche 

Da anni ormai gli alberi in via della Resistenza sono solo un ricordo. Sono stati rimossi anni fa, ma le formelle che li ospitavano, ora vuote, ci sono ancora. E sono diventate l’ennesima scusa per comportarsi da incivili.

«C’è chi butta cartacce o sigarette, ma peggio ancora c’è chi le usa per far fare ai cani i bisogni, e naturalmente senza pulire», si sfoga Francesco Vargiu, residente nella strada. La richiesta degli abitanti è di far sparire le formelle. Un’esigenza condivisa anche dal Comune: «Non si può ripiantare qualcosa, lo spazio è ridotto e, renderebbe le piante instabili o poco sane», spiega l’assessora al Verde e Quartieri Periferici Roberta Recchia, «e nemmeno è possibile allargare le formelle, perché ridurrebbe lo spazio ai pedoni. L’unica soluzione è lasciare il marciapiede sgombro e chiudere le formelle. Dove i marciapiedi sono stretti, la priorità deve essere la sicurezza dei pedoni. Stiamo valutando la migliore soluzione per individuare le modalità di intervento più appropriate».

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